Компания «Аквариус» запустила серийное производство КПК на мобильной операционной системе «Аврора»

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К концу 2023 года производственные мощности компании позволят выпускать до 2,5 млн устройств в год, в том числе новые модели — Aquarius NS M11 и защищенный Aquarius NS M12.

Объем производства мобильных устройств на базе компании «Аквариус» обеспечит потребности крупных компаний и организаций, которые переходят на доверенную корпоративную платформу «Аврора». Прежде всего это необходимо для объектов критической информационной инфраструктуры, энергетики, экстренных служб, государственных структур и ведомств.

Уже сходят с конвейера КПК Aquarius NS M11, а скоро в серийное производство запустят Aquarius NS M12 — защищенный КПК по стандарту IP68 для использования в полевых условиях.

«Aquarius NS M11 с российской мобильной ОС “Аврора” — безопасное устройство для корпоративных нужд. Оно подходит для доверенного документооборота, имеет привычный для пользователя набор приложений и помогает корпоративным сотрудникам получать доступ к данным, необходимым для работы. Также во втором квартале 2023 года будет запущено серийное производство защищенного КПК Aquarius NS M12 с ОС “Аврора”, приспособленного для работы в сложных условиях», — отметил президент ГК «Аквариус» Владимир Степанов.

«Старт серийного производства различных моделей российских мобильных устройств с предустановленной ОС “Аврора” на производственной базе компании “Аквариус” — это новый этап на пути укрепления технологического суверенитета страны. Он свидетельствует о растущем спросе российских компаний и органов власти на доверенные и защищенные отечественные мобильные решения», — сказал генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа» (занимается разработкой и продвижением ОС «Аврора») Павел Эйгес.

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Группа компаний «Аквариус» — ведущий российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений, системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности, располагает опытом и ресурсами для реализации крупных ИТ-проектов федерального масштаба. «Аквариус» обладает широким набором компетенций в сфере разработки, тестирования и производства вычислительной техники и комплексов, включая разработку системных плат, модулей, встраиваемого и системного программного обеспечения. Компания активно развивает направление реализации ИТ-услуг, участвует в ОКР и НИОКР.

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«Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора Центр».

ОС «Аврора» и платформа «Аврора Центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.

ПАО «Ростелеком». Реклама.