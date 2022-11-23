Режиссер Лариса Садилова рассказала о том, как снимала свой новый фильм «Огород»

Картина - с открытой концовкой, чем закончится роман героев, Садилова не сказала Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2022 году в России состоялась премьера картины «Огород», которую снимали в Курской, Смоленской областях и на родине режиссера фильма — Ларисы Садиловой — в Брянской области. Фильм был представлен на нескольких кинофестивалях, в том числе на 44-м Московском международном. Кроме того, показы прошли в городах, где снимали картину

Известная актриса и провинциальный дебютант

В Курске «Огород» представили режиссер Лариса Садилова и курянин, исполнитель главной роли, Юрий Кутафин. Интересно, что Юрий — дебютант в кино, при этом играть ему пришлось в паре с известной актрисой Валентиной Теличкиной. В фильме они — влюбленные почтенного возраста. Им предстоит ответить на вопрос, есть ли жизнь, когда вам за… 65, и, казалось бы, ничего менять уже не стоит.

Любопытно, но, несмотря на популярность Валентины Теличкиной (зрители ее помнят по фильмам «Пять вечеров», «Васса», «Менялы», «Бригада» и другим) и солидный кинематографический стаж — более 55 лет, съемки в «Огороде» - едва ли не первая главная роль актрисы в кино.

Здесь она играет Зою, женщину своего возраста, которая все лето проводит в трудах на огороде, а каждую зиму ездит поправить здоровье в санаторий. Там она и знакомится с мужчиной, которого сыграл курянин Юрий Кутафин. Кстати, прототипом героини Теличкиной стали мама и тетя самой Садиловой.

Когда «санаторный роман» прерывается по независящим от главных героев обстоятельствам, перед ними встает вопрос, насколько серьезны их отношения.

Курянина Юрия Кутафина на главную роль режиссер нашла на сельском показе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Валентина Теличкина — какая в кино, такая и в жизни

О том, как работал на съемочной площадке творческий тандем главных героев — известной актрисы и дебютанта, артиста филармонии из провинциального Курска, рассказали режиссер фильма Лариса Садилова и исполнитель главной роли героя-любовника почтенного возраста Юрий Кутафин.

- Мне посчастливилось работать с такими талантливыми актерами и режиссером! Лариса Садилова умеет раскрыть материал так, что берет за душу. У нее все фильмы такие душещипательные, что можно и поплакать, и посмеяться, и задуматься над тем, какие мы есть. Я думаю, что зрители после просмотра этого фильма немного изменятся, станут более внимательными друг к другу. Это история мелодраматическая, где можно и плакать, и смеяться от души. Поэтому свои эмоции не скрывайте! - рекомендует актер. - Валентина Ивановна (Теличкина — авт.) — прекрасный человек. Вот какая она есть на экране — добрая, прекрасная, талантливая женщина, она такая и в жизни. Очень общительная, со всеми разговаривает. Она не откажет никому ни в фотографии, ни что-то объяснить, рассказать. Талантливый человек, с которым легко. Она и сама работает хорошо, и другим помогает. Это просто счастье, работать на одной площадке с такой актрисой!

Встретились на «Сельском показе»

Лариса Садилова рассказала, почему выбор пал именно на Теличкину при подборе актрисы на главную роль:

- Валентина Ивановна Теличкина тоже училась во ВГИКе, также, как и я, только в другое время. Но мастер у нас был один — Сергей Герасимов, режиссер знаменитого «Тихого Дона». Поэтому мне с ней было очень легко, ведь у нас одна школа, мы понимали друг друга с полуслова.

Сценарий писали конкретно для нее и Юрия Кутафина, с которым мы познакомились, когда в 2015 году снимали фильм «Сельский показ». Он есть в интернете, найдите эту картину! Она о том, как артисты Курской филармонии ездят по деревням и селам региона с проектом «Открытый экран», показывают кино и дают маленький концерт перед сеансом. Вот тогда мы и познакомились с Юрием.

Конечно, я волновалась, понимая, что Валентина Ивановна — опытная актриса, а у Юрия это первая роль. Как это все будет?

Но у меня есть один метод — главное, не напугать, ни Валентиной Ивановной, ни суетой, ни масштабом того, что происходит на съемочной площадке, где так много людей. И Юрий, мне кажется, незаметно сам для себя с первого дубля практически, когда мы начинали съемки в санатории, с зимы, хорошо вошел в роль.

Почему тандем знаменитой актрисы и дебютанта получился столь хорош, объясняет Садилова:

- Валентина Ивановна еще такой человек, такой партнер, который не тянет на себя одеяло. Вот есть актеры, которые начинают на себя одеяло тянуть. Особенно опытные. У меня был такой опыт с известными актерами, которые неизвестных давили, а себя выставляли. Они же понимают, где камера, где свет, и стараются сами ближе к камере стать, перекрывают партнера, себя стараются показать. Валентина Ивановна не такая!

«Огород» в Брянской области посадили специально для съемок

Кстати, центральная локация съемок, собственно огород героини картины, располагается в селе Речица Жуковского района Брянской области.

«Возводить» локацию пришлось с нуля — съемочная группа перенесла сюда старый дом, разбили огород, а пока длились съемки, еще и успели урожай снять!

- Когда мы приехали в Брянскую область в село Речица, на этом месте не было никакого огорода. Мы его посадили сами, и домик соорудили, все сделали по эскизу художника. Начали в 2020 году, лошадкой распахивали этот пустырь, на котором лет 50, а может даже и больше никто не возделывал землю, потом посадили огород. Затем перенесли старый разрушенный дом и сделали такую сцену, чтобы было понятно, что наша героиня должна каждый день возвращаться домой. Потому что нельзя там ночевать. В 2021 году мы снова посадили огород, получили урожай, снимали там. И если раньше на этом месте был пустырь, то теперь парень, который работал у нас в съемочной группе, оформил этот участок на себя. «Огород» будет жить!

Смотрите картину так, "как будто вы немного выпили и никуда не торопитесь"

Картина «Огород» - с открытой концовкой. Останется ли пожилая пара вместе, сумеют ли главные герои выйти из привычной «зоны комфорта» ради того, чтобы преодолеть душевное одиночество?

Творческие встречи со съемочной группой прошли в городах, где снимали фильм Фото: Светлана ВОЛКОВА

На это шутливо отвечает сама режиссер:

- На вопрос, останутся ли главные герои вместе, ответили зрители в Брянске, где мы тоже вели съемки, а затем показывали картину: «Конечно вместе, ведь в фильме во сне ей приснились красные туфли! Это же к свадьбе!»

И все же Лариса Садилова советует зрителям смотреть фильм с легкой душой и особо не умничать во время просмотра:

- Когда я думала, как же представить картину, то прочитала фразу одного дирижера. Он говорил своему оркестру: «Сыграйте мне так, как будто вы немного выпили и никуда не торопитесь». Вот мне очень хотелось сказать это зрителям — смотрите эту картину именно с таким настроением!

ЗНАЙ!

Лариса Садилова родилась в Брянске.

Окончила ВГИК (1986, режиссерско-актерское отделение мастерской С. А. Герасимова и Т. Ф. Макаровой). В кино дебютировала как актриса в 1984 году, снявшись в роли гимназистки в фильме «Лев Толстой».

В 1998 сняла в качестве режиссера дебютную черно-белую картину «С днем рождения!», которая получила призы международных и отечественных кинофестивалях: «Кинотавра» в Сочи, МКФ в Мангейме, Котбусе, Братиславе и Премию Жоржа Садуля. Следующие фильмы режиссера («С любовью, Лиля» и «Требуется няня») также были отмечены множеством наград.

Съемки картины "Огород" проходили при поддержке Курского областного кинофонда.

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