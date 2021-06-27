Режиссер Лариса Садилова — о коронавирусе, судьбе женщины и съемках: «Мы снимаем народное кино»

- "Огород" - это история про мою маму, про мою тетю, - призналась режиссер Фото: Светлана ВОЛКОВА

Предыдущий фильм Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске», снятый в Брянской области в 2019 году, представлял Россию в конкурсе «Особый взгляд» на 72-ом Каннском кинофестивале. Сценарий к новому фильму Лариса Игоревна написала сама в соавторстве с одним из продюсеров картины Рустамом Ахадовым.

Съемки проходят в Брянской, Смоленской и Курской областях России, а также в Геленджике. Наш разговор с режиссером картины о ее новой работе.

В главной роли – Валентина Теличкина

- Лариса Игоревна, как возник сюжет этого фильма, в основе - какие-то личные переживания?

Съемочная площадка Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Да. Это история про мою маму, про мою тетю, главная героиня, которую играет Валентина Теличкина, - это собирательный образ. Картина посвящается нашим родителям. Это картина о любви 70-летних, о том, что люди пожилого возраста тоже хотят жить и любить, а не выживать.

- В какое время происходят события картины?

- Современность. Точнее, мы взяли время до пандемии. В фильме две зимы и одно лето, - 2019 и 2020 годы. В 2020 году уже началась пандемия.

- Почему вы проводите такой временной водораздел?

- Ну, хотя бы потому, что когда начался локдаун, в санаторий люди уже не ездили. А герои картины встречаются как раз именно в санатории. Потом, в пандемию все ходили в масках, это не очень интересно для кино. Не хотелось вот это изображать.

- Какие сложности связаны со съемками фильма, в частности из-за пандемии, помимо масочного режима?

- Конечно, денег не хватает, у нас небольшая смета. Но проблема, например, мы снимали в феврале в Брянске и в Смоленске, морозы – 27 градусов. Сложно. Я переболела перед самыми съемками, Валентина Ивановна Теличкина тоже переболела ковидом. Она заболела за две недели до начала съемок. А если бы это произошло во время съемок? Пришлось бы остановить процесс. То есть мы шли по лезвию ножа. Даже если бы в группе кто-то заболел, пришлось бы остановить съемки.

В массовке - жители курской глубинки Фото: Светлана ВОЛКОВА

«Народное кино»

- То есть пандемия сказывается и на киноиндустрии?

- Вот сейчас я читаю, в кинотеатры будут пускать только тех, кто привился. Да, это приведет к тому, что упадет индустрия. Все сложно, но что делать? Стараемся.

- А где новый фильм можно будет увидеть?

- Он будет демонстрироваться на фестивалях, также сейчас мы ведем переговоры с Первым каналом, обязательно картина пойдет в кинотеатрах. Премьера будет и в городах, где идут съемки, - в Курске, Брянске, Смоленске. Я думаю, зрители полюбят эту картину, потому что мы снимаем ее для людей. Это, можно сказать, народное кино.

- Что вы вкладываете в понятие «народное кино»?

- То, что это фильм для людей, а не для фестивалей.

- В центре новой картины – судьба современной женщины. Как мне кажется, это одна из основных тем в вашем творчестве…

Главного героя, в которого по сюжету "влюблена" Валентина Теличкина, играет артист Курской филармонии Юрий Кутафин Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Просто потому что я сама женщина, и мне эта тема понятна. Но в фильме «Ничего личного», например, главный герой - мужчина. Там вообще женщин нет. В «Сынке», где играет Виктор Сухоруков, женщина - только адвокат. Я просто снимаю современные картины и то, о чем я знаю. Не о Москве, а о провинции, откуда сама я родом.

- В Курской области съемки фильма прошли параллельно с проектом «Открытый экран», организованным Курском областным кинофондом. По сюжету главный герой картины приезжает в село для выступления в рамках проекта вместе с артистами местной филармонии. Как вас встречают местные жители?

- Никто ко мне не кидетеся, нормально встречают. Может быть, радуются, потому что не просто «Открытый экран», а еще и съемки проходят. Очень радушно.

В планах – сериал «Соседки»

- Какие еще есть задумки на будущее?

- Хочу снять сериал под названием «Соседки». Если найдем финансирование, то будем снимать, надеюсь, в Курске. Это фильм о трех 45-50-летних женщинах, которые работают в торговом центре. Одна продает соки, вторая работает в химчистке, третья – в информационном бюро. И в итоге они организовывают Агентство добрых дел. Предварительно съемки могут начаться летом 2022 года. Работу над «Огородом» мы закончим только в марте 2022 года. Для того, чтобы начать снимать в 2022 году новую картину, полгода должен минимум идти подготовительный период. Кино – это кропотливый, долгосрочный процесс. Съемки «Огорода», например, займут год.

-Расскажите подробнее о «Соседках»...

- Сценарий написали я и Рустам Ахадов, как и для фильма «Огород». Первому каналу этот сценарий очень понравился, будем надеяться, что с нами заключат договор.

Почему именно Курск выбираем как место съемок? Это красивый город. А город в этом сценарии – главное действующее лицо. Завтра вот будем смотреть улицы для будущего проекта. Предварительно на примете два торговых центра, где будут проходить события сериала.

ЗНАЙ!

Лариса Садилова родилась в Брянске.

Окончила ВГИК (1986, режиссерско-актерское отделение мастерской С. А. Герасимова и Т. Ф. Макаровой). В кино дебютировала как актриса в 1984 году, снявшись в роли гимназистки в фильме «Лев Толстой».

В 1998 сняла в качестве режиссера дебютную черно-белую картину «С днем рождения!», которая получила призы международных и отечественных кинофестивалях: «Кинотавра» в Сочи, МКФ в Мангейме, Котбусе, Братиславе и Премию Жоржа Садуля. Следующие фильмы режиссера («С любовью, Лиля» и «Требуется няня») также были отмечены множеством наград.

Съемки картины "Огород" проходят при поддержке Курского областного кинофонда.

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