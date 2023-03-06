Губернатор Липецкой области провел Совет по улучшению инвестклимата и содействию развитию конкуренции

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Липецкая область поддерживает инвесторов и снижает административные барьеры для бизнеса. Какие меры в этом направлении работают наиболее эффективно, обсудили сегодня участники Совета по улучшению инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции. Его провёл губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Руководитель региона отметил, что в 2022 году Липецкая область показала положительную динамику в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата – регион вошёл в десятку лучших в стране. Губернатор подчеркнул, что это результат большой работы. Был внедрён Региональный инвестиционный стандарт, реализован бережливый проект «Сквозной инвестиционный поток», благодаря чему удалось сократить сроки процедур по запуску новых инвестпроектов на 30-50%.

«Часто сроки подключения к инженерным сетям необоснованно длинные. Для развития бизнеса это не лучшие условия. Мы постоянно взаимодействуем с ресурсными организациями. Уже достигнут ряд важных договорённостей, благодаря чему удалось значительно ускорить процесс подключения к сетям», – прокомментировал Игорь Артамонов.

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Одним из основных критериев развития инвестпотенциала региона губернатор назвал снижение административных барьеров для бизнеса. В ходе заседания отмечалось, что за последние три года количество контрольно-надзорных мероприятий в Липецкой области кардинально снизилось – с 3034 до 341.

В числе важнейших аспектов была названа работа районных администраций. Губернатор подчеркнул, что муниципалитеты должны быть настроены на работу с инвестором: информировать бизнес о мерах поддержки, участвовать в процессе сокращения сроков подключения к сетям, наполнять инвесткарту.

Как отметила выступающая на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата руководитель регионального управления инвестиций и инноваций Евгения Локтионова, стабильно благоприятный инвестиционный климат – это постоянная работа над мерами поддержки инвестора. В 2022 году на оказание государственной поддержки промышленным предприятиям Липецкой области было направлено более 1,6 млрд рублей. В этом году заложено свыше 2,3 млрд рублей. В числе основных мер: строительство инфраструктуры, займы Фонда развития промышленности и Фонда поддержки МСП и новинка этого года – компенсация затрат на покупку оборудования. Губернатор поручил активнее информировать представителей бизнеса о действующих в регионе мерах поддержки.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.