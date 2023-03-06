Почему ЛДПР объединяет волонтеров по всей стране

С 3 марта 2023 года офис ЛДПР превратился в швейный цех. Фото Родиона Севастьянова.

О создании такой структуры объявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он призвал объединиться не только все оппозиционные партии, но и неравнодушных патриотов страны. В этом движении не будет бюрократии или партсобраний, но каждый человек сможет внести свой вклад и приблизить Победу.

- На самом деле, в России сейчас всего две партии, - уверен Леонид Слуцкий. - Победители - это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны - это, конечно, победители. ЛДПР - это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу.

Полгода назад в партию обратились женщины из движения «Шьем для наших». Оно начиналось как инициатива нескольких активисток, а сейчас объединяет женщин в 150 городах России. Они шьют для участников СВО нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки. Многие участницы «Шьем для наших» присоединились к движению после того, как их мужья, отцы и братья отправились на фронт.

Девушки шьют для участников СВО нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики. Фото Родиона Севастьянова.

- Тысяча сердец хотят помогать, но не могут объединиться, - рассказала о первых шагах проекта Элина Патыкова.

Она - популярный блогер из Перми. С начала СВО записывает видеоуроки для всех, кто хочет помочь фронту, но не знает как.

- Я в один день сказала мужу: «Давай создадим такой чат, чтобы люди объединились». Он меня поддержал. Мы создали телеграм-канал «Шьем для наших». Так объявили первый сбор, закупили первый флис. Участвуют простые люди, они очень активно включаются. Еще раз подчеркну: мы помогаем солдатам адресно. Нам важно передавать им вещи напрямую. Я ездила с Екатериной Панфиловой, она первая женщина-герой, на вторую линию фронта. Через дорогу от меня стоял танк, стрелял. Я ревела и молилась. К ребятам, которые находятся там, мало кто доезжает с гуманитаркой: боятся. Мы передали им груз. ЛДПР нам помогла в этом.

Партия закупает ткани, машинки, помогает с логистикой и даже отдала один из своих московских офисов под швейный цех.

Кроме того, ЛДПР борется с равнодушием некоторых чиновников.

- Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда расходные материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей, которые раньше были в свободной продаже по нормальным рыночным ценам, теперь повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного. Или когда к кому-то из губернаторов приходят с просьбой помочь отправить груз, а он отвечает: «Вы сшили, вы и отправляйте», - рассказывает Леонид Слуцкий.

Лидер ЛДПР уже дал поручение своему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи.

- И если отдельные чиновники не слышат людей, значит мы будем вместе с волонтерами стучаться во все двери - добиваться, чтобы нас услышали и помогли. Призываю все партии сделать то же самое. Плечом к плечу. Друг с другом. Вместе приближаем нашу победу.

Плечом к плечу по всей России уже становятся сотни тысяч волонтеров. Это обычные люди, которые находят время и возможность в своей ежедневной жизни помогать бойцам на фронте. Всех таких неравнодушных людей в ЛДПР называют партией Победителей.

В Курской области работают уже несколько мастерских по ручному изготовлению маскировочных сетей. Их плетут школьники, прихожане храмов, коллективы добровольцев.

Сотрудники Управления Федерального казначейства по Курской области не остались в стороне и организовали собственное производство. Они самостоятельно смастерили станки, закупили рыболовные сети как основу для будущей маскировки, особым образом подготовили ленты, которые вплетаются в ячейки. За два месяца непрерывной работы в разные районы приграничья курские казначеи отправили 19 сеток размером 6 на 8 метров.

Тем временем 500 литров меда с собственной пасеки отправил бойцам курянин Владимир Пахомов. Чтобы банки не разбились в пути, пенсионер смастерил для них специальные ящики. Как только новость о посылках с медом для фронта распространилась, куряне понесли мужчине для упаковки свою домашнюю консервацию: помидоры, огурцы, варенье. Пахомов никому не отказывает.

Eже больше года члены ЛДПР Курской области отвозят на передовую все, что нужно для быта солдат. Фото со страницы ЛДПР в Курской области в VK.

- Мы уже больше года отвозим на передовую все, что нужно для быта солдат, - рассказал лидер курского отделения ЛДПР Владимир Федоров. - Отвозим все необходимое - продукты, вещи. Из тыла - соседних регионов - привозят нам, а мы уже едем на передовую в еженедельном режиме.

ЛДПР призывает всех патриотов России объединиться в партию Победы. Для этого создан ресурс - плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней.