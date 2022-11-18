Как изменятся цены на такси в Курске и Орле

В Курске и Орле произойдет корректировка тарифов такси. Данное решение принято крупными таксопарками совместно с Яндексом после ряда обсуждений.

Представители таксопарков пояснили, что такие меры улучшат экономику поездок и привлекут в систему больше водителей. Таксисты смогут частично компенсировать стоимость обслуживания машин. Если водителей станет больше, то в непогоду и час пик повышающий коэффициент будет срабатывать реже.

Изменение тарифов будет происходить постепенно, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился.

Для примера, в Курске семиминутная поездка по маршруту в три километра в тарифе «Эконом» раньше стоила 70,3 рубля, теперь она обойдется в 77,40 рубля.

В Орле пользователи ранее в таком же тарифе платили за поездку длиной четыре километра и продолжительностью девять минут 96,50 рубля, теперь нужно будет оплатить 101 рубль.