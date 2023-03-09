Весенняя оттепель обнажила в Курске большую свалку

В Курск пришла весна Фото: Даниил НАЙХИН

На дворе весна, тает снег, появляются проталины, расцветают растения. Казалось бы, что плохого? А плохое есть – вид курских улиц.

Целые районы Курска после зимы оказались засорены скопившимся неубранным мусором. Мы прошли по некоторым районам города, чтобы запечатлеть его весенние «красоты». Начали с площади Комарова, далее продвинулись вглубь КЗТЗ. Буквально у самой остановки прохожих встречает несколько обледеневших метровых сугробов, полностью усыпанных отходами. Проходим далее, видим, что дороги затоплены, лед пролегает по дороге в виде длинной бугристой колеи. О том, чтобы его покололи, не может быть и речи, учитывая, что лед даже не посыпан песком. По дороге можно встретить самые удивительные «экспонаты»: поддоны, мусорные кучки, подошву от ботинка, несколько бутылок водки, добродушно подаренных природе после пирушки.

Сквер на КЗТЗ Фото: Даниил НАЙХИН

Возле многих жилых домов КЗТЗ также дороги не посыпаны песком, не вычищены, учитывая, что люди платят местным обслуживающим компаниям деньги за услуги, стоимость которых регулярно повышается. Многие же объекты используются как урны, например, бетонные блоки.

Импровизированная мусорка Фото: Даниил НАЙХИН

Такая «красота» в настоящее время обыденна в ряде районов Курска. Печально, но факт - куряне засоряют свой город, а многие обслуживающие компании не выполняют свои обязанности.

Пройти через такой двор - настоящий челлендж Фото: Даниил НАЙХИН

Далее идем в центр города. Картина приблизительно та же. Рядом с известным торговым центром на площади Перекальского огромное количество мусора и ледяных гор.

И все же рабочих, расчищающих лед удалось найти. В центре города. Они трудились на Красной площади.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мэрия отчиталась об уборке города

По сообщению комитета дорожного хозяйства, песко-соляной смесью обработаны дороги и посадочные площадки на улицах Центрального, Сеймского и Железнодорожного округов, Юго-Западного и Северо-Западного микрорайонов. С дорог здесь убрали снег, от мусора очистили урны, сообщили чиновники.