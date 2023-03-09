Мэрия Курска отчиталась об уборке города

В городе - гололед Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ночь на 9 марта дорожные службы выполнили ряд работ по содержанию благоустройства города, сообщили в мэрии.

По сообщению комитета дорожного хозяйства, песко-соляной смесью были обработаны дороги и посадочные площадки на улицах Центрального, Сеймского и Железнодорожного округов, Юго-Западного и Северо-Западного микрорайонов. С дорожного полотна был убран снег, от мусора очищены урны.

9 марта днем работы продолжатся. Будут повторно произведены очистка и обработка проезжей части. Также обработают тротуары, пешеходные переходы и остановки на проспектах В. Клыкова, Кулакова, Дружбы, улицах Красный Октябрь, Бойцов 9-й дивизии, Студенческой, Орловской, 50 лет Октября, Ленина, Радищева, Союзной, Фрунзе, пообещали чиновники.

Как сообщают в комитете дорожного хозяйства, ориентировочно в сегодняшних работах будут задействованы 54 единицы техники и 74 дорожных рабочих.