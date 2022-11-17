Красота спасает мир

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Курянам, которые решили идти по пути самозанятости, квалифицированно помогают специалисты центра «Мой бизнес». Прав был Достоевский, мир спасет красота. В каждом деле можно и нужно создавать свое неповторимое, глазу и сердцу приятное. Самозанятые Елена Кузнецова и Артемий Борзенков как раз такую красоту и создают.

Работа с деревом стала для самозанятого Артемия Борзенкова не только хобби, но и настоящим источником дохода.

Сделано из дуба, сосны, ясеня…

В столярной мастерской Артемия Борзенкова, что на улице Солнечной, удивительно пахнет лесом. Вдыхаешь этот чудесный запах, смотришь каталоги с готовыми изделиями, и хочется что-то изменить в своем интерьере. К примеру, приобрести кресло-качалку, в котором так уютно под теплым пледом почитать книжку или посмотреть доброе кино. На элегантную тумбочку поставить приборы для чаепития. И наслаждаться жизнью.

- Как давно занимаетесь столярным ремеслом?

- Сколько себя помню, мне всегда нравилось что-то мастерить.

В школьные годы Артемий с удовольствием посещал уроки труда. Был горд, когда удалось самостоятельно смастерить скамью и стол.

Десять лет набирался опыта на мебельных фабриках, постигал секреты мастерства у профессионалов. Внимательно и вдумчиво наблюдал, как те из обычных досок создавали маленькие шедевры. Попробовал сам. Получилось.

- В какой-то момент понял: пора отправляться в самостоятельное плавание.

Открыл свою мастерскую. И название придумал соответствующее - «Сделано из дуба». Мебель, изготовленная из него, очень красива и любой интерьер делает неповторимым. Она притягивает взгляд, отдает помещению частичку природы и обладает сильнейшей положительной биоэнергетикой. Прикоснувшись к такой вещи, ощущаешь ее теплоту. Еще используем ясень, сосну, ольху.

- Многие считают, что вести собственный бизнес - дело непростое. Как воплотили мечту в жизнь?

- Как говорится, дорогу осилит идущий. Когда искал оптимальный режим налогообложения для малого бизнеса, узнал, что есть налог на профессиональный доход. Все взвесил и решил, что мне это как раз подходит. Самозанятость - хороший вариант. Конечно, вначале знаний по ведению своего бизнеса не хватало. Помог центр «Мой бизнес». Я прошел обучение по федеральной программе Корпорации МСП «Азбука предпринимателя». Надо было многое постичь: научиться управлять финансами, знать технику продаж, понимать, что приносит прибыль.

Чтобы быть в тренде, Борзенков занимается саморазвитием. Штудирует книги по столярному делу, посещает тематические семинары и мастер-классы. С воодушевлением поясняет мне, в чем разница между лавочкой и скамейкой, что предпочитали в русских избах, и демонстрирует готовые изделия.

У начинающего предпринимателя есть свой сайт в социальных сетях, где потенциальные покупатели могут увидеть образцы того, что производят в мастерской. Здесь мебель на любой вкус - для квартир, офисов, баров, для дачных участков.

Главное, что отмечают постоянные покупатели, а их становится все больше, - мебель сделана с душой, а значит, своим новым хозяевам будет долго служить и приносить положительные эмоции.

Эстетическая косметология

Каждая молодая девушка и женщина беспокоится о состоянии кожи своего лица. Ведь всем хочется выглядеть красиво и молодо, но, как показывает практика, самостоятельно реализовать правильный уход довольно сложно. И тогда на помощь приходит эстетическая косметология, где посредством работы высококвалифицированного специалиста будет выполнен весь спектр необходимых процедур.

Елена Кузнецова в сфере косметологии давно. Имеет среднее медицинское образование, множество сертификатов. Прошла обучение по специальным программам.

- Косметология не стоит на месте, поэтому приходится много времени уделять своей профессиональной подготовке, - считает Елена Ивановна. - Что касается моего выбора, то всегда было желание делать людей прекрасными, а поскольку опыт в сфере бьюти-индустрии имела, то было принято решение - деятельность по предоставлению услуг в сфере эстетической косметологии осуществлять в качестве самозанятого гражданина. Услуги эстетической косметологии относятся к неинвазивным процедурам, и медицинская лицензия не требуется.

- В наше время индустрия красоты превратилась в одну из самых востребованных отраслей. К вам, насколько я понимаю, приходят в основном представительницы прекрасного пола?

- Эстетическая косметология содержит расширенный набор процедур. Быть красивыми и ухоженными хотят все категории посетителей. Каждый четвертый гость в салонах красоты - мужчина. Но вы правы, основная целевая аудитория - женщины, чаще всего в возрасте от 27 до 45 лет. Осознав разницу между домашним и профессиональным уходом, люди все чаще делают выбор в пользу последнего.

- Дадите квалифицированный совет по уходу за кожей?

- Чтобы результаты превзошли ожидания, нужен правильный уход за кожей лица, косметолог со стажем назвал бы это систематическим ритуалом. Ведь именно ежедневные манипуляции с использованием правильных средств и тактик позволяют достичь нужного эффекта, а самое главное, не вредят коже. Доверьтесь профессионалам.

Самому же человеку, конечно, стараться вести правильный образ жизни, спать не менее 8 часов, чаще улыбаться, быть оптимистом. Ведь не секрет, что жизнерадостные люди выглядят моложе и здоровее.

- Открытие собственного бизнеса - шаг серьезный. Вот и желание есть, и руки из правильного места растут, но все равно терзаешься сомнениями, на кого можно опереться, кто поможет.

- Из собственного опыта скажу, что самозанятым ощутимую помощь оказывает центр «Мой бизнес». Это и информационно-консультационные услуги, и обучающие мероприятия, и другие интересные региональные проекты. Я как самозанятый гражданин получила в центре «Мой бизнес» целевой заем под минимальную процентную ставку. Очень кстати оказалась такая финансовая поддержка.

Ольга Ильинова, директор центра «Мой бизнес»: «Один из результатов проекта «Мой бизнес - это я» - создание каталога услуг самозанятых Курской области. Это централизованная площадка на сайте центра «Мой бизнес» для популяризации и продвижения тех, кто решил заниматься бизнесом в режиме самозанятости. Очень полезный ресурс и для самозанятых, и для их будущих клиентов. Приглашаем заглянуть на мб46.рф, чтобы все увидеть своими глазами. А еще впервые в регионе мы запустили конкурс «Самозанятый года Курской области» с целью выявления и тиражирования успешных регио-нальных практик самозанятости. До 2 декабря 2022 г. принимаем заявки, а в конце года объявим победителей».

Главное желание Елены Кузнецовой - делать людей прекрасными.

Ольга Ильинова, директор центра «Мой бизнес»:

«Один из результатов проекта «Мой бизнес - это я» - создание каталога услуг самозанятых Курской области. Это централизованная площадка на сайте центра «Мой бизнес» для популяризации и продвижения тех, кто решил заниматься бизнесом в режиме самозанятости. Очень полезный ресурс и для самозанятых, и для их будущих клиентов. Приглашаем заглянуть на мб46.рф, чтобы все увидеть своими глазами. А еще впервые в регионе мы запустили конкурс «Самозанятый года Курской области» с целью выявления и тиражирования успешных регио-нальных практик самозанятости. До 2 декабря 2022 г. принимаем заявки, а в конце года объявим победителей».

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Самозанятым на заметку: в рамках проекта «Мой бизнес - это я» физические лица, применяющие спецрежим «Налог на профессиональный доход», могут вый-ти на маркетплейсы, получить консультации, качественное обучение, финансовую поддержку, а также содействие в разработке бизнес-плана, популяризации продукции/услуг, участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

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Александра Черных.