Где погулять на Масленицу в Курске?

Праздничные мероприятия пройдут в разных точках города Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске не будет массовых мероприятий на Масленицу.

Однако учреждения культуры и образования подготовили развлекательные программы, участниками которых станут юные горожане/

Также 25 и 26 февраля с 13:00 до 15:00 часов будут бесплатно раздавать блины на Красной и Театральной площадях.

КП публикует подробную программу мероприятий общегородского праздника «Курская Масленица!»:

21 февраля в 10.00, 11.00, 12.00

Театрализованное представление МБУК ЦНТ «Русь» «Как на масленой неделе» (МБОУ СОШ № 48 им. Р.М. Каменева (ул. Серегина, 17).

21 февраля в 10.30

Развлекательная программа «Молодецкие потехи» (МБУК ДСЦД «Сказка» (проспект Дружбы, 18).

21 февраля в 11.00

Обрядово-фольклорное действие «Приходи на чаек, покушаем блинок» МБОУ ДО ДШИ № 4 имени В.Г. Яковлева (Филиал ОБУК «Областная библиотека им. Н. Асеева» – Курская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих им. В. С. Алехина (ул. Дзержинского, 86).

21 февраля в 13.30

Молодежный фолк-праздник «Блинная перезагрузка» (Центральная городская библиотека для молодежи им. А. А. Фета МБУК ЦСБ г. Курска (ул. Черняховского, 4а).

21 февраля в 13.30

Обрядово-фольклорное действие «Гостья наша Масленица» МБОУ ДО ДШИ № 4 имени В.Г. Яковлева (Филиал ОБУК «Областная библиотека им. Н. Асеева» - Курская областная библиотека для детей и юношества (ул. Ленина, 15).

21 февраля в 15.00

Праздник «Масленица идет – весну под руку ведет!» МБУК ЦД «Спутник» совместно с комитетом социальной защиты населения города Курска («Социальная гостиная» (ул. Дейнеки, 30).

Курян приглашают на различные мастер-классы Фото: Светлана ВОЛКОВА

21 февраля в 17.00

Тематическая программа «Масляничные гуляния» МБОУ ДО ДШИ №1 им. Г.В. Свиридова (ЦГБ им. Ф.А. Семенова МБУК ЦСБ г. Курска (ул. К. Маркса, 23).

22 февраля в 10.00, 12.00

Театрализованное представление МБУК ЦНТ «Русь» «Как на масленой неделе» (МБОУ СОШ № 50 им. Ю.А. Гагарина (ул. Серегина, 12).

22 февраля в 11.00

Театрализованное представление «Масленичные гуляния» (МБУК ГКЦ «Лира» (ул. Менделеева, 59).

22 февраля в 15.00

Тематическая программа «Русская старинная, румяная да блинная!» МБУК ЦСБ (ПВР ОБУССОНО «Пансионат «Сосновый бор» (ул. Агрегатная, 2а).

25 февраля в 10.30

Обрядово-фольклорное действие «Широкая Масленица» (МБОУ ДО ДШИ № 4 им. В.Г. Яковлева (ул. Добролюбова, 4).

25 февраля в 11.30

Познавательная программа «Как праздновали Масленицу на Руси». Мастер - класс «Кукла Масленица в миниатюре»/ клуб «Тесный круг» (МБУК ГКЦ «Лира» (ул. Менделеева, 59).

25 февраля в 10.30

Праздничная концертная программа «Масленица» МБУК КТЦ «Звездный» (ТЦ «Европа 50» (ул. К. Марса, 10, 1 этаж).

25 февраля в 12.00

Масленичная ярмарка курских мастеров (МБУ «ЦПМИ г. Курска», креативное пространство «Веранда» (ул. Ленина, 15).

25 февраля в 12.30

Конкурсно-развлекательная программа «Масляничные потехи» (Губернский каток (ул. Ленина).

Раздавать блины будут на Театральной площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

25-26 февраля - 13.00 -15.00

Бесплатная раздача блинов (Красная площадь, Театральная площадь)

26 февраля в 11.00

Театрализованная программа

«Веселись, народ, Масленица идет» (МБУК ДСЦД «Сказка» (проспект Дружбы, 18).

26 февраля в 12.00

Клуб выходного дня. Развлекательно-игровая программа «Масленичный аттракцион» (МБУК ДСЦД «Ассоль» (Малышева, 2/23)

26 февраля в 14.00

Этнографическая лекция «Масленица. Из глубины веков до сегодняшнего дня» (МБУ «ЦПМИ г. Курска», креативное пространство «Веранда» (ул. Ленина, 15).

26 февраля в 15.00

Мастер-класс «Создание Масленицы из лыка» (МБУ «ЦПМИ г. Курска», креативное пространство «Веранда» (ул. Ленина, 15).