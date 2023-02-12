Художник Александр Шилов-младший: «Господь ждет от всех нас покаяния»

- Если бы отец мне помогал, как многие, наверное, мечтают, то я бы не состоялся как художник, - говорит живописец Фото: Светлана ВОЛКОВА

Александр Шилов-младший, сын известного художника, единственный в мире живописец, персональная выставка картин которого прошла в самом необычном месте - в космосе, на Международной космической станции.

После космического опыта Шилов-младший решил охватить своим творчеством ценителей на Земле. Александр признался, что хотя и является формально послом мира при ООН, как обозначено на передвижной экспозиции, на самом деле истинная дипломатия для него заключается в искусстве, ибо именно оно способно объединять людей в мире.

На этой неделе в картинной галерее имени А.А Дейнеки в Курске открылась передвижная выставка заслуженного художника России Александра Шилова.

Это уже 33 передвижная выставка Шилова-младшего, всего в ней более 60 картин. В Курске в экспозиции «Наша Родина - Россия» представлены 16 полотен с русскими пейзажами.

Как говорит сам пейзажист, изначальный замысел был в том, чтобы продолжить российскую традицию передвижных выставок и охватить максимальное число зрителей в разных регионах страны.

Экспозиция уже объехала Москву, Калугу, Чеченскую Республику, Дагестан и Адыгею…

О том, что несут его картины людям и почему важно писать в хорошую погоду, художник рассказал «КП».

Представитель духового реализма

На картинах — самые разные точки необъятной России: Кавказ, остров Валаам, московский храм Тихвинской иконы Божьей Матери, Сокольники...

Картины Шилова-младшего показывают красоту разных уголков страны Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Каждое место заряжено, как принято сейчас говорить, месседж несет, сообщение, человеку. То есть через глаза он должен прочесть пусть драматургическую, пусть лирическую, но историю. А я - представитель духового реализма, который рассказывает через свои полотна и свою позицию, и свое отношение, и призывает всех полюбить нашу Родину.

Вот здесь, например, представлена работа из Сокольников, где я начинал свою творческую деятельность, обучался живописи, акварели. «Весенний свет» я ее назвал. Это образ духовного света человека, путь к просветлению. Это тот душевный свет, который каждому из нас выкладывает определенный путь. Пусть он длиннее, или короче, у каждого свой — тернистый, более гладкий. Но самое главное — обрести этот свет в душе. Тогда мы будем нести любовь.

У вас, курян, есть такая защитница — Курская Коренная икона Божьей Матери. Я сегодня был в монастыре, попросил, чтобы меня туда отвезли поклониться.

Как обычный человек хочу обратиться к вам, не как художник. Вы знаете, Господь ждет от всех от нас покаяния. И если все разом вдруг прозреют и покаются, тогда мы все научимся любить, дружить, строить планы. А самое главное — чувствовать друг друга и участвовать в жизни друг друга.

- Александр, все ваши картины о природе, а какое время года вдохновляет вас больше всего?

- Мое любимое время года — весна, когда в земле чувствуется сила, пробуждение. Сочетание очень красивое — первая зелень со снегом. Зеленый цвет с белым меня лично притягивает.

Многие художники и поэты говорят, что им нравится осень. Действительно, осень многогранна своими оттенками и самое главное, что в ней есть много драматургии, потому что в ней - завершение. Поэтому многие находят в ней вдохновение, испытывая, может быть, катарсис. Но я осень если пишу, то стараюсь позитивно, когда небо ясное, понятное. Потому что чем больше позитива ты делаешь, тем лучше это отображается на судьбах людей. Я заметил это.

«Нам надо жить обязательно в мире и в дружбе»

- Какова основная цель этой передвижной выставки?

- Нам надо жить обязательно в мире и в дружбе! Сейчас эта тема очень актуальна. Поэтому если мы еще раз посмотрим в одном пространстве, в одном помещении, на все многообразие России, то я думаю, у нас уже не будет сомнений в том, что это нам нужно беречь и приумножать.

Какие инструменты нужно задействовать, чтобы сначала объединить сердца и души людей, а потом уже территориально. Вот что для этого нужно сделать?

Сейчас дипломатия, а именно культурная дипломатия, я считаю, одна из наиважнейших нот, которые могут прозвучать с целью объединения. Только здесь маленькая сноска — культура должна быть понятной. Она не должна быть с какими-то «измами», она должна быть говорящей. У картины не может стоять переводчик, и объяснять, что здесь изображено. С таким лже-диалогом мы обретем то, с чем мы сейчас столкнулись. Культура — это единственное, что объединяет любые народы, даже если мы не знаем языка. Это универсальный инструмент.

То, что возделывалось нашими предками и передвижниками, оно возделывалось для того, чтобы было счастливое и мирное будущее. Культура одухотворяет, а культурный путь человека делает его человеком. Тот, у кого из души льется свет, способен воспитывать и просвещать поколения.

Культура должна быть понятной, у картины не поставишь переводчика, считает художник Фото: Светлана ВОЛКОВА

«Не ходите в ресторан и пельменную, а возделывайте душу»

Смотрите, какая большая роль у художника. Вообще, слово не очень хорошее «художник». Творец! Творческий человек, потому что, если есть связь со Всевышним, с Творцом, и мы, как его часть. пытаемся хоть чуть-чуть что-то сделать по своим чистоте, поступкам, по своим плодам. Вот для меня плоды мои - это картины. Для каждого из вас это что-то свое. Для композитора — музыка. Вы только послушайте произведения Таривердиева, Зацепина, Рыбникова, Артемьева!

Это же то, что возделывает душу. И каждый из вас, задайте себе вопрос, что вы делаете для того, чтобы возделывать душу. Не сходить в ресторан, пельменную, возделывать свой желудок, а возделывать душу.

И вот когда этот вопрос я стал задавать себе, будучи художником, то понял, что произведение должно нести определенную содержательную связь. Как мне сказала одна женщина, профессор, представитель американского музея, но у нее корни из России: «Вот смотришь на вашу Волгу, вот кромка воды и небо. И рыдать хочется» Почему? «А ведь такая содержательная связь между судьбой народа и природы!»

И как это изобразить художнику? Ну уж конечно не крестиками и ноликами, а надо раствориться в этом, надо посвятить свою жизнь этому. То есть сначала утончить свою душу, чтобы она воспринимала, а потом уже путем профессионального приложения выкладывать на холст. И так каждый в своей профессии.

«Деньги мне предлагали даже неприлично произносить какие большие»

Это уже 33 передвижная выставка Шилова-младшего, всего в ней более 60 картин Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Какую роль в вашем становлении сыграл ваш отец — известный советский и российский художник и ваш полный тезка?

- Я отцу обязан тем, что он дает мне огромный пример самоотверженного труда. Это настоящий патриот. И мое чувство патриотизма благодаря ему взросло. Мне предлагали жить в разных странах мира за любой гонорар и любой контракт. Очень мощные государства предлагали, но везде получили отказ. Потому что у меня есть некая программа и я ее чувствую, которая говорит мне о том, что это должно быть здесь и для всех. А деньги мне предлагали даже неприлично произносить какие, большие.

Пускай я не богач, но совесть моя и призвания мое выполняются в полной мере.

- Как вы начинали рисовать?

- Я начинал рисовать на стене возле телефона в коммуналке. Отец помогал советом и примером. Вот если бы он мне помогал, как многие, наверное, мечтают, то я бы не состоялся как художник со своей гражданской позицией и, наверное, расслабился бы. Потому что папа — большая фигура в истории культуры. И можно сказать государственный муж. Мы с ним в диалоге состоим как профессиональные художники и я всегда получают совет. Это дорогого стоит.

Глава церкви — Христос. Глава в семье — отец. Отец, он всегда выше. И каким бы я ни был, и сколько бы у меня детей, внуков и правнуков ни было, отец — это то, что дается один раз.

- Ваши дети пошли по вашим стопам?

- Мой сын — скульптор, ученик Рукавишникова. Сейчас ему удаются такие вещи! Я не знал, что он может так здорово лепить. Хотя я в свое время, когда учился в Суриковской школе, то поступил именно на скульптуру, потому что я в детстве все время лепил фигурки из пластилина. Но потом перешел на живопись. А вот он сразу поступил на скульптуру и ваяет!

СПРАВКА "КП"

Алексаандр Шиилов родился 24 марта 1974 года в Москве в семье художников. Мать — Светлана Гениевна Фоломеева, отец — Александр Максович Шилов, народный художник СССР.

Российский художник-пейзажист, академик Российской академии художеств. Заслуженный художник Российской Федерации (2019). Заслуженный художник Республики Дагестан (2016). Народный художник Чеченской Республики (2015).

Является членом-корреспондентом Российской академии художеств, творческого Союза Художников России, Международной Федерации Художников, Международного Художественного Фонда Московского объединения художников.

24 августа 2011 года в результате падения корабля «Прогресс М-12М» сгорели десять картин Александра Шилова, так и не долетев до МКС.