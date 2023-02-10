К тысячелетию Курска в городе реализуют ряд важных проектов благоустройства Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжается подготовка к празднованию тысячелетия основания Курска. В рамках юбилейной даты в историческом центре города планируют реализовать ряд крупных проектов. В регионе обсудили итоги 2022 года и планы на этот год.

Так, продолжается реконструкция здания бывшей мужской гимназии. В настоящее время на объекте идут демонтажные работы, затем планируется реконструкция кровли и начало внутренних работ. Строительство объекта завершится до ноября 2024 года, новое здание Курского краеведческого музея откроет свои двери в 2025 году.

Отдельная работа ведется в здании, где разместится панорама «Курской битвы». Выполнено проектирование экспозиции, разработан эскизный проект, с заказчиком согласована трехмерная визуализация помещений входной группы и помещения для размещения панорамы, подготовлена проектно-сметная документация на выполнение работ.

Для создания картинной галереи прорабатывается вопрос приобретения в областную собственность здания по улице Луначарского 8. После демонтажа внутренних перегородок, устройства нового пассажирского и грузового лифтов по этому адресу возможно размещение картинной галереи, сказали в администрации региона.

Проект Курского театра кукол находится в стадии согласования и разработки. На текущий момент он выполнен на 70 %. Решается вопрос с земельным участком.

После передачи в областную собственность одного из самых старых зданий Курска – башни детинца, планируется провести ее восстановление.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как раннее сообщала КП, на территории Курского аэропорта продолжается капитальный ремонт.

На сегодняшний день близится к завершению реконструкция на первом и втором этажах. Выполнены работы по замене инженерных коммуникаций, смонтирован лифт, на втором этаже обустроена комната матери и ребенка, зал повышенной комфортности с баром.

На первом этаже в зале ожидания уже установлены скамейки с USB-портами, там же будут стоять автоматы с кофе. По сути работы уже завершены, в течении двух недель будет завезена мебель.

До конца года планируется также выполнить ремонт третьего этажа, вышки, багажного отделения, а также благоустройство приаэродромной площади и сквера, где пассажиры смогут в комфортных условиях ожидать свои рейсы или гостей города.

По сути от старого здания остался только каркас. Ведется масштабная работа по обновлению всего аэровокзального комплекса. Деньги, которые ранее шли на компенсацию пассажирских перевозок, были направлены на ремонт здания, а также реализацию дополнительных проектов министерства транспорта и автомобильных дорог.