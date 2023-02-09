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НовостиДеловой Курск9 февраля 2023 17:57

В Курском аэропорту открыли комнату матери и ребенка и зал повышенной комфортности с баром

Благоустроят также площадь и сквер перед знанием
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Пока здание аэровокзала закрыто на капремонт

Пока здание аэровокзала закрыто на капремонт

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На территории Курского аэропорта продолжается капитальный ремонт.

На сегодняшний день близится к завершению реконструкция на первом и втором этажах. Выполнены работы по замене инженерных коммуникаций, смонтирован лифт, на втором этаже обустроена комната матери и ребенка, зал повышенной комфортности с баром.

На первом этаже в зале ожидания уже установлены скамейки с USB-портами, там же будут стоять автоматы с кофе. По сути работы уже завершены, в течении двух недель будет завезена мебель.

До конца года планируется также выполнить ремонт третьего этажа, вышки, багажного отделения, а также благоустройство приаэродромной площади и сквера, где пассажиры смогут в комфортных условиях ожидать свои рейсы или гостей города.

По сути от старого здания остался только каркас. Ведется масштабная работа по обновлению всего аэровокзального комплекса. Деньги, которые ранее шли на компенсацию пассажирских перевозок, были направлены на ремонт здания, а также реализацию дополнительных проектов министерства транспорта и автомобильных дорог, пояснили в администрации региона.