Главные новости Курска на 4 ноября 2022 года: отключение света, гибель курянина в СВО и итоговое сочинение

Электричество будут отключать с 7 ноября Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ходе специальной военной операции погиб еще один наш земляк - рядовой Александр Чаплыгин. Ему был 41 год. Трагической новостью поделились в администрации Курской области.

Александр родился в поселке Золотухино, служил в Кантемировской дивизии и участвовал в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона.

8 августа он отправился добровольцем на защиту жителей Донбасса.

Ранее КП сообщала, что 24 октября в Сватовском районе ЛНР в бою погиб уроженец Льговского района – Александр Карлышев. Александр Владимирович нес службу старшим стрелком.

- Соболезнуем родным и близким Александра. Вечная память! - добавили в Доме Советов.

В Курске проведут очередные плановые работы в электрических сетях. В связи с этим в трех округах временно отключат электричество. Так, без света останутся 28 улиц.

В Сеймском округе:

8 ноября с 13-30 до 16-30: ремонт подстанции

Заводская 25, 25А

9 ноября с 09-30 до 15-00: ремонт подстанции

Кулакова 5, 5А, 5Б

11 ноября с 13-30 до 16-30: ремонт подстанции

Дейнеки 1-7, 1Б, 7/1

РЭС СО переехал с ул. Народная 7б на ул. Сумская 41

Телефон для справок: 37-31-28

В Центральном округе:

С 7 ноября с 9-00 до 16-00: обрезка

Масловка 45-89; 38-98

Новая Масловка 28-54; 13-23

Новая Бурцевка 33-57; 18-26

5-й Бурцевский переулок 2-20; 3-19

6-й Бурцевский переулок 6-22; 3-17

7-й Бурцевский переулок 6-22; 7-31

Бурцевский проезд 1-27; 4-34; 6А

Телефон для справок: 32-40-89

В Железнодорожном округе:

9 ноября с 09-30 до 16-00:

Коллективная 38-88

2-я Агрегатная 1-35

3-я Агрегатная 1-21, 2-20

4-й Агрегатный переулок 13-17, 12-18

2-й Молодежный переулок 2-14, 1-11

1-й Молодежный переулок 1-11, 2-18

2-й Весенний переулок 1-29, 2-26

1-й Весенний переулок 1-29, 2-34

3-й Весенний переулок 1-9, 2-10

4-й Весенний переулок 1-11, 2-12

2-й Агрегатный переулок 15

10 ноября с 09-30 до 16-00:

Жуковского 21-145, 2-102

Новая Восточная 2-102, 1-51

Ильича 22-104, 85-213

Восточный переулок 1-9

2-я Восточная 90-140, 73-135

Цюрупы 90-144, 93-131

3-я Щигровская 1-29, 2-58

Телефон для справок: 26-32-10.

Курские школьники 7 декабря напишут итоговое сочинение или изложение, которое является допуском к государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования. Экзамен будут сдавать почти две тысячи ребят. Старшеклассники напишут сочинение в школах по месту их обучения.

Дополнительные сроки выполнения экзаменационных испытаний состоятся 1 февраля и 3 мая следующего года.

Как сообщают в городской администрации, федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) разместил на своем сайте Открытый банк текстов для итогового изложения.

- С этого учебного года итоговое изложение будет проводиться с использованием текстов из данного банка, который в дальнейшем будет пополняться, - говорят в комитете образования Курска.

Банк находится на сайте ФИПИ в разделе «Итоговое сочинение» и содержит более 300 текстов, распределенных по трем разделам:

• «Нравственные ценности»,

• «Мир природы»,

• «Страницы истории».