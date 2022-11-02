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НовостиПолитика2 ноября 2022 8:24

3 ноября простятся еще с одним курянином, погибшим в СВО

Александр Карлышев был родом из Льговского района
Ольга ДАНИЛОВА
СВО продолжается с февраля 2022 года

СВО продолжается с февраля 2022 года

Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 октября в Сватовском районе ЛНР в бою погиб уроженец Льговского района – Александр Карлышев, сообщает в официальном паблике администрация региона. Александр Владимирович нес службу старшим стрелком. 3 ноября пройдут похороны.

- Соболезнуем родным и близким Александра. Вечная память! - добавили в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что не стало еще одного участника СВО. Павлу Веселову было 54 года. Павел Владимирович родился и вырос в Курске.

Он был профессиональным военным. Окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Маршала Советского Союза Н. И. Крылова.

Службу проходил в городе Алейске Алтайского края. В 2000 году Павел Веселов демобилизовался. Вернулся в родной город. Занимался бизнесом, в последнее время работал в охранном агентстве.

В июле Павел Владимирович ушел добровольцем. В октябре он погиб.