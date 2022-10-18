Курянина вернули в Россию после обмена пленными: "Они подумали, что я - "двухсотый"

Российские военные сообщили, что в плену издевательств над ними не было Фото: ТАСС

17 октября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Среди освобожденных и наш земляк – курянин Игорь Плохих.

Игорь рассказал, как попал в плен. Это произошло на поле боя:

- Первая мина пролетела, я начал отстреливаться. мне пробило ноги. Я на пацанов говорю: "Уходите, все равно не буду балластом. Если что, прикрою вас". Пацаны хотели меня уволочь, но я остался. Вторая мина полетела, они подумали, что я "двухсотый" (убит - авт.). Там оставались один "двухсотые", и я с ними. Там кровищи было!

Я услышал, как они сказали : "25-я бригада вот так работает". Подошли к нам, к "двухсотым". Я понял, что это 25-я бригада, которая высотку брала.

Российские военные, в числе которых и курянин, сообщили, что издевательств над ними не было, пока они находились в плену.

По данным Минобороны РФ, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 года.

Так украинской стороне переданы 108 военнослужащих-женщин.

Ранее КП сообщила, что 25 сентября при оказании помощи раненому солдату погиб наш земляк – военный фельдшер Сергей Клецов. Сергей закончил Льговское медицинское училище в 2014 году. Работал в службе скорой медицинской помощи. С первых дней специальной военной операции подписал контракт и служил военным фельдшером, сообщили в администрации региона.

За всю службу он ни разу не взял в руки оружие. Помогал солдатам и простым людям. Последнее место его дислокации – Красный Лиман. Там Сергей получил смертельное ранение при оказании помощи раненому солдату.

Также курянин ефрейтор Ярослав Юльевич Ниязов погиб при выполнении боевых задач на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее сообщалось, что в ходе проведения специальной военной операции погиб курянин - подполковник Дмитрий Проскурин.

Дмитрий Станиславович – уроженец Тимского района, выпускник Военной Академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.