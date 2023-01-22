Январские вернисажи в Курске: Ван Гог, "Литературные юбилеи" и "Пленэр в Сергиевом Посаде"

Большую часть экспозиций можно посмотреть по Пушкинской карте Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 19 января в Курском областном краеведческом музее работает выставка, посвященная удивительному и неоднозначному художнику Винсенту Ван Гогу. О его таланте и помешательстве существует немало теорий. Кем же он был на самом деле: непризнанным гением своего времени или же сумасшедшим? Ответ вы найдете на необычной выставке под названием: «Ван Гог – тайны гения или безумца».

Экспозиция удивит даже самую искушенную публику. Организаторы воплотили в жизнь самые смелые мечты поклонников пост-импрессиониста. На выставке вас ожидают масштабные репродукции эксцентричного творца, некоторые из них достигают размеров человека. Также вниманию посетителей представлены репродукции полотен, не известных широкой аудитории, скрытые в частных коллекциях или музейных кулуарах.

Вы сможете заглянуть в мир Винсента, через его письма к брату Тео, которые рассказывают не только о трагическом пути пост-импрессиониста, но и об огромной работе, духовном содержании, стоящими за каждой его картиной. Увидите работы, в которых безумный гений черпал свое вдохновение, заимствовал идеи и срисовывал их, рассказывают организаторы проекта.

Каждая картина экспозиции сопровождается кратким описанием сюжета.

В музее можно записаться на групповую экскурсию по выставке, а для тех, кто просто мечтает забрать частичку Ван Гога к себе домой – представлена сувенирная продукция. Окунитесь в мир талантливого и безумного творца, станьте частью его картин и раскройте секреты художника на выставке «Ван Гог: тайны гения или безумца»!

Выставка продлится по 26 февраля.

Экскурсионное обслуживание проходит каждую субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00 (при приобретении входного билета).

Приобрести билеты на выставку в кассе музея и оплатить покупку сувенирной продукции возможно только за наличный расчет.

Также можно приобрести билеты по Пушкинской карте.

ЗНАЙ!

Какие еще выставки посетить в Курске в январе?

По 16 февраля

"Асеевка"

«Пленэр в Сергиевом Посаде»

Экспозиция работает в Арт-галерее «Творчество» библиотеки имени Николая Асеева. Это коллективная выставка художественных работ студентов кафедры рисунка и живописи художественно-графического факультета Курского государственного университета. На экспозиции представлены более 40 художественных работ студентов первого курса. В 2022 году начинающие художники побывали на пленэрной практике в Сергиевом Посаде.

Ленина, 49

По 26 февраля

Курский областной Дом народного творчества

«Мой Курск. Летописи вечная страница»

В областном Дворце культуры открылась выставка, посвященная достопримечательностям, улицам и знаковым местам региона.

В экспозиции представлено больше 60 графических и живописных произведений курских профессиональных художников, а также авторов-любителей. Для всех желающих доступна экскурсия о работах, художниках и истории Курского края.

Приобрести билеты можно в кассах дворца и на портале «Соловьиный край». Телефон для справок: +7-910-210-20-77.

Театральный проезд, 1

Галерея «АЯ»

«Мое Возрождение»

Это выставка живописи Юлии Соболевой-Клочковой.

Кати Зеленко, 6 А

По 26 апреля

Музей «Курский соловей»

«Литературные юбилеи – 2023»

Здесь представлены произведения Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, В.А. Жуковского, Ф.И. Тютчева, М.М. Пришвина, В.Д. Берестова В.А. Сухомлинского, А.Д. Дементьева, в которых знаменитые авторы отводят птице соловей особую роль — символа человеческих переживаний и нравственных основ жизни.

Выставка включает около 30 книг, в том числе из коллекции редкой книги музея.

Садовая, 21.