С гастролями в Курск театр приедет весной
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В марте в Курской области пройдут гастроли Донецкого республиканского академического театра кукол.
Гастрольный тур организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта АНО «Сотворчество» «Театр - театру».
Проект «Театр - театру» будет реализован с 21 по 26 марта. Даты выбраны не случайно, это дни празднования значимых для всех кукольников дат: 21 марта – Международный день кукольника, 27 марта – Всемирный день театра.
В течение шести дней труппа Донецкого республиканского академического театра кукол покажет свои спектакли: "Сказка о Котенке, Звездочке и еще кое о чем" (0+), и "Прощай, Конферансье" (12+), - на сценических площадках Курской области, обменяется профессиональным опытом с коллегами из Курского государственного театра кукол, посетит достопримечательности Курской области.
График гастролей
21 марта:
- мастер-класс для артистов по обмену опытом (искусство кукловождения, формы работы в «черном кабинете»),
- мастер-класс по обмену опытом по изготовлению кукол, реквизита, для специалистов Донецкого театра кукол
- концерт «Куклы и не только» на сцене Курского государственного театра кукол, в котором примут участие донецкие артисты.
22 марта:
- спектакль для детей «Сказка о Котенке, Звездочке и еще кое о чем» на сцене Дворца культуры в Курчатове;
23 марта:
- спектакль «Сказка о Котенке, Звездочке и еще кое о чем» во Дворце горняков (филиал МАУК "КДЦ "Русь" Железногорска).
- посещение Курского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина.
24-26 марта:
- по два спектакля в день «Сказка о Котенке, Звездочке и еще кое о чем», из них 24 марта - благотворительный показ для детей-сирот и детей, оставшихся без родительского надзора, которые были эвакуированы с Донбасса;
24 и 25 марта:
вечерние показы спектакля «Прощай, Конферансье!» 12+ (по одноименной пьесе Григория Горина).
"КП" уже рассказывала, что в Курске 17 и 18 октября прошлого года с аншлагом прошли гастроли Луганского академического тетра имени Петра Луспекаева.Труппа театра заставила курян снова обратиться к эталонным образцам русской классики.
17 октября труппа представила спектакль по пьесе классика русской литературы Александра Островского "Лес".
18 октября курские зрители увидели спектакль "Левша" по повести Николая Лескова.