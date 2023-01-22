С гастролями в Курск театр приедет весной Фото: Светлана ВОЛКОВА

В марте в Курской области пройдут гастроли Донецкого республиканского академического театра кукол.

Гастрольный тур организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта АНО «Сотворчество» «Театр - театру».

Проект «Театр - театру» будет реализован с 21 по 26 марта. Даты выбраны не случайно, это дни празднования значимых для всех кукольников дат: 21 марта – Международный день кукольника, 27 марта – Всемирный день театра.

В течение шести дней труппа Донецкого республиканского академического театра кукол покажет свои спектакли: "Сказка о Котенке, Звездочке и еще кое о чем" (0+), и "Прощай, Конферансье" (12+), - на сценических площадках Курской области, обменяется профессиональным опытом с коллегами из Курского государственного театра кукол, посетит достопримечательности Курской области.

График гастролей

21 марта:

- мастер-класс для артистов по обмену опытом (искусство кукловождения, формы работы в «черном кабинете»),

- мастер-класс по обмену опытом по изготовлению кукол, реквизита, для специалистов Донецкого театра кукол

- концерт «Куклы и не только» на сцене Курского государственного театра кукол, в котором примут участие донецкие артисты.

22 марта:

- спектакль для детей «Сказка о Котенке, Звездочке и еще кое о чем» на сцене Дворца культуры в Курчатове;

23 марта:

- спектакль «Сказка о Котенке, Звездочке и еще кое о чем» во Дворце горняков (филиал МАУК "КДЦ "Русь" Железногорска).

- посещение Курского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина.

24-26 марта:

- по два спектакля в день «Сказка о Котенке, Звездочке и еще кое о чем», из них 24 марта - благотворительный показ для детей-сирот и детей, оставшихся без родительского надзора, которые были эвакуированы с Донбасса;

24 и 25 марта:

вечерние показы спектакля «Прощай, Конферансье!» 12+ (по одноименной пьесе Григория Горина).

КСТАТИ

"КП" уже рассказывала, что в Курске 17 и 18 октября прошлого года с аншлагом прошли гастроли Луганского академического тетра имени Петра Луспекаева.Труппа театра заставила курян снова обратиться к эталонным образцам русской классики.

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18 октября курские зрители увидели спектакль "Левша" по повести Николая Лескова.