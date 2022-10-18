В Курске проходят гастроли Луганского академического театра

Гастроли пройдут 17 и 18 октября Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске 17 и 18 октября с аншлагом проходят гастроли Луганского академического тетра имени Петра Луспекаева.

Заслуженная артистка ЛНР Светлана Степкина Сыграла в постановке Раису Гурмыжскую Фото: Светлана ВОЛКОВА

17 октября труппа представила спектакль по пьесе классика русской литературы Александра Островского "Лес".

В современном мире деловых людей и рыночных отношений можно купить или продать все, что угодно... Но есть такие вечные ценности, которые невозможно приобрести даже за все сокровища мира, например, Уважение, Совесть, Счастье или Любовь...

А вот можно ли продавать и покупать человеческие судьбы? Скорее всего, нет. Ведь люди – это не лес, они не продаются и не покупаются, для них главное – наполнить свой внутренний мир глубокими чувствами и прожить жизнь в любви, гармонии и согласии с самим собой. Но что, если определенная, совершенно конкретная сумма все-таки сможет сделать человека хотя бы чуть-чуть счастливее? Как дорого стоит такое «счастье» и какой «валютой» за него платить? Герои постановки пытаются ответить на эти важные и животрепещущие вопросы, которые лейтмотивом звучат в спектакле.

На сцене - много молодых актеров Фото: Светлана ВОЛКОВА

18 октября курские зрители увидят спектакль "Левша" по повести Николая Лескова.