Игорь Артамонов посмотрел, как продвигается строительство новых цехов китайского производства сухих дрожжей в Данкове

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Больше 10 млрд рублей готова вложить компания «Ангел Ист Рус» в строительство в Липецкой области нового завода по глубокой переработке зерна. Об этом сегодня заявил гендиректор предприятия Цинь Цзяньхуа в ходе встречи с руководителем региона Игорем Артамоновым, который посетил Данковский район с рабочей поездкой.

«Ангел Ист Рус» – крупнейший производитель сухих дрожжей в России. Сейчас на заводе работает семь производственных линий. В сутки здесь выпускают свыше 50 тонн сухих дрожжей и более 20 тонн прессованных. Производство почти полностью автоматизировано.

Компания расширяет производство. Губернатор приехал посмотреть, как продвигается строительство новых цехов. В развитие предприятия инвестировано 2,6 млрд рублей. В конце года новые линии введут в эксплуатацию. Создадут 100 рабочих мест.

Обсуждая с руководителем региона дальнейшие планы, гендиректор компании рассказал, что сейчас рассматривается возможность строительства в Липецкой области крупного завода по глубокой переработке зерна. Цинь Цзяньхуа отметил, что в Липецкой области очень высокое качество сырья для использования на таком предприятии.

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Игорь Артамонов подчеркнул, что производства именно такой направленности приветствуются в регионе, а также пообещал оказать китайскому инвестору помощь в решении кадрового вопроса. Если компания построит завод по глубокой переработке, то понадобится ещё 400 новых работников.

«Постараемся помочь с трудовыми ресурсами. Мы уже поменяли стратегию обучения в наших образовательных учреждениях, стараемся готовить специалистов, востребованных на современных производствах, предлагаем переобучение. И, конечно же, люди ждут хорошей зарплаты, об этом будем говорить с нашими китайскими коллегами», – сказал Игорь Артамонов.

Проект будет обсуждаться. Следующая встреча губернатора с руководством компании «Ангел Ист Рус» назначена на февраль.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.