Игорь Артамонов провел совещание, где обсудили возрождение ЛТЗ

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Возрождение территории Липецкого тракторного завода стало одной из основных тем сегодняшнего оперативного совещания в областном правительстве, которое провёл руководитель региона Игорь Артамонов. О том, как продвигается работа по созданию на этой площадке мультифункционального научно-технологического комплекса, доложил вице-губернатор Сергей Курбатов.

Отмечалось, что все договорённости с инвесторами в силе. Белорусский холдинг «Амкодор» и российский «Трансмашхолдинг» готовы зайти на площадку. Предполагается, что территория ЛТЗ станет частью особой экономической зоны.

Как сообщил Сергей Курбатов, уже создано юридическое лицо – оператор проекта. Сейчас обследуются помещения, формируется перечень участков для включения в ОЭЗ. До 1 февраля должна быть сформирована укрупнённая дорожная карта.

«Это важный для региона и страны проект. Очень рассчитываем, что создаваемый нами мультифункциональный научно-технологический комплекс станет важнейшим этапом в развитии отечественного машиностроения», – подчеркнул Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области