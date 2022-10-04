Главные новости Курска на 4 октября 2022 года: носки и резиновые сапоги для мобилизованных, погибшие в СВО и отключение воды

В регионе продолжается мобилизация Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Аварийно-спасательной службе Курской области готовится к отправке большая партия гуманитарного груза. Его передадут мобилизованным жителям региона.

Помощь оказали сотрудники одной из коммерческих фирм.

- Они передали более четырех тысяч резиновых сапог, белье и носки, плащи, коврики, шапки на общую сумму около 13 миллионов рублей. Кроме того, курский индивидуальный предприниматель передал 400 комплектов нательного белья, - рассказали в обладминистрации.

Всего военнослужащим доставят около 20 тонн обмундирования и личных вещей. Как сообщил начальник Аварийно-спасательной службы Курской области Геннадий Бахтояров, отправка гуманитарного груза состоится в ближайшие дни.

И снова в областной администрации сообщают трагические новости. Стало известно о гибели сразу двух курян в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

21 сентября не стало уроженца Большесолдатского района – рядового контрактной службы Евгения Радула. Военнослужащий погиб в бою за город Купянск Харьковской области.

26 сентября в Харьковской области погиб уроженец Медвенского района Алик Мелконян. Он родился в селе Нижний Реутец, там же закончил школу. Свою жизнь решил связать с военной службой.

Ранее КП сообщала, что 30 сентября в очередной раз ВСУ была обстреляна Курская область. От минометного обстрела пострадало село Гордеевка Кореневского района. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Насчитали не менее 12 прилетов. К счастью, обошлось без пострадавших, однако осколки повредили окна и фасады в некоторых домах. Частично повреждена линия электропередач, дома на одной из улиц обесточены, - сказал глава региона.

В Курске специалисты «Квадры» будут проводить работы по подключению новых домов на проспекте Плевицкой к центральной городской системе теплоснабжения. Они выполнят техническое присоединение теплосетей от этих зданий к трубопроводам на улице Косухина.

Из-за этого с 00:00 4 октября до шести утра 6 октября отключат горячую воду на улицах: Косухина, Студенческой, Мыльникова, проспектах: Клыкова, Хрущева и Майскому бульвару.

Работы спланированы таким образом, чтобы вместе с горячей водой включить отопление по этим улицам в соответствии с утвержденным графиком подключения.