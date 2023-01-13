Игорь Артамонов принял участие в торжественном собрании в честь 301-й годовщины образования прокуратуры России

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Также поздравить правозащитников с профессиональным праздником пришли руководители исполнительной и законодательной власти Липецкой области и города Липецка, силовых и надзорных структур.

«Прокуратура Липецкой области на хорошем счету у Генеральной прокуратуры благодаря эффективной работе и достигнутым высоким показателям. Каждый день сотрудники ведомства решают сложные и ответственные задачи, направленные на борьбу с преступностью, противодействие терроризму и экстремизму, и многие другие, которые помогают сделать жизнь людей лучше. Ваша деятельность тесно связана с работой органов власти, в частности по реализации национальных проектов. По исполнению нацпроектов наш регион показывает хорошие результаты. Это наша общая зона ответственности, с которой мы успешно справляемся. Спасибо вам за это», – сказал Игорь Артамонов.

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Традиционно в День работника прокуратуры РФ состоялось награждение лучших сотрудников и ветеранов службы. Заместитель прокурора области Александр Хвостов награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры РФ». Также вручены знаки «За безупречную службу», «За заслуги», «За верность закону» и другие ведомственные награды. Кроме того, в этот день были подведены итоги профессиональных состязаний среди подразделений и работников прокуратуры региона. Лучшим коллективом признана прокуратура Долгоруковского района. Лучшим прокурором назван прокурор Чаплыгинского района Дмитрий Колосов, лучшим обвинителем – помощник прокурора Советского района Липецка Татьяна Мелещенко, лучшим правозащитником – помощник прокурора Левобережного района областного центра Татьяна Иванова, лучшим прокурором-процессуалистом – помощник прокурора Усманского района Денис Малыхин.

В 2022 году прокуратурой Липецкой области пресечено почти 40 тысяч нарушений законности. Государственное обвинение поддержало без малого 5 тысяч уголовных дел, каждое пятое из которых относилось к категории тяжких и особо тяжких. Надзорными мероприятиями были охвачены вопросы реализации прав детей-сирот и семей. По инициативе прокуратуры области разработан и принят закон о социальной выплате детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на приобретение жилого помещения в виде именного сертификата, проиндексированы некоторые социальные выплаты, приведены в соответствие с нормативами более 240 детских и спортивных площадок.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.