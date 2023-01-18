Курянка Светлана Корчагина снялась в сериале мужа «Просто Михалыч»

Корчагина снималась в картинах «Точка кипения», «Важняк», «Екатерина», «ДухLess», «Новая Жизнь»

30 января в 21:00 на телеканале ТНТ стартует сериал «Просто Михалыч». Это история о битве обычного сибиряка с нерадивыми чиновниками, которые отбирают у него родной лесхоз. Главную роль в проекте исполнил Владимир Епифанцев.

В семье Беляковых царит тотальное непонимание: глава семейства Владимир занят бизнесом, его супруга Оксана – светскими делами. А сыну Марку все это неинтересно, его гораздо больше занимает съемка роликов для стриминг-канала. Спокойствие семьи становится еще более шатким, когда на пороге дома появляется двоюродный брат главы семейства – Михалыч.

У Михалыча своя головная боль: москвичи отбирают у него родной лесхоз, поэтому суровый русский мужик приехал в столицу, чтобы решать проблемы в зародыше. А во время этого процесса можно пожить у родственников. Неотесанный сибиряк лихо интегрируется в семью Беляковых: становится другом для Марка, который видит в нем потенциального блогера-фрика, и проблемой для брата, который наивно думал, что Михалыч приедет восхищаться успехами родственника. С Михалычем будет непросто, но…общие проблемы только сближают Беляковых.

33-летняя курянка Светлана Корчагина исполнила в сериале роль Вики. В послужном списке актрисы уже больше двадцати работ, сьемки в фильмах и сериалах. Ее можно увидеть в сериале «Война семей», в фантастической антиутопии «Мы», в сериале «Екатерина» и других.

В сериале «Просто Михалыч» также снились Владимир Епифанцев («Жуки», «Два холма»), Павел Ворожцов («Беспринципные», «Стрим»), Ольга Медынич («Вампиры средней полосы», «Год культуры»), Антон Рогачев («Конец света», «Клиника счастья»), Светлана Камынина («Интерны», «Два холма»), Гоша Куценко («#Яжотец», «1703»), Екатерина Климова («Артек. Большое путешествие»), Юлия Сулес («Два холма») и другие.

Поставил проект супруг Светланы - режиссер Евгений Корчагин («Война семей»). Продюсер – Георгий Малков («Непослушник», «Стендап под прикрытием»), сценарист и креативный продюсер – Константин Трофимов («Стендап под прикрытием»).

СПРАВКА "КП"

Светлана Корчагина (урожденная Завгороднева) родилась 7 апреля 1989 года в Курске. В 2011 году она окончила Институт русского театра, мастерская А. Молоткова. Сотрудничает с театральной лабораторией Aronin Space. Играет в Театре-студии на Раушской набережной, среди ее работ: «Три сестры» - Маша; «Кукольный дом» - Нора; «Снежная королева» - Герда; «Муха-Цокотуха» - Бабочка; «Хармс.Храм.Хам.Ха.Х». Театр, Мастерская «Aronin space»: «Парнас дыбом»; «Джонни должен жить». С 2010 года начала сниматься в кино. Первой заметной работой стала роль куртизанки в историческом сериале «Записки экспедитора Тайной канцелярии».

Широкая известность пришла к Корчагиной в 2013 году после главной роли в «До смерти красива».

КСТАТИ

В январе на телеканале ТНТ состоялась премьера сериала «Стрим», главную роль в котором сыграл также курянин, 25-летний Власенко Денис. Это история о парне, который, борясь с несправедливостью в школе, начинает вести прямую трансляцию своей жизни. Власенко здесь играет школьника Жору.

Денис родился 18 декабря 1997 года в Курске. Семья Власенко жила на Магистральном проезде. В пять лет он упросил родителей записать его в музыкальную школу. Но через год мальчик перешел в театральную студию при Дворце творчества юных, так как занятия музыкой ему надоели. Первой его ролью на сцене была роль Жука в спектакле по сказке Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». Тогда Денису было семь лет.