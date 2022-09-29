Главные новости Курска на 29 сентября 2022 года: стрельбы, отправки мобилизованных и учения на АЭС

Из Курской области 29 сентября отправится очередная партия попавших под мобилизацию Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ранним утром 29 сентября в военном комиссариате Центрального и Сеймского округов состоится отправка очередной партии мобилизованных курян. Об этом сообщили в мэрии Курска. Всего отсюда для участия в СВО в этот день уйдет почти сто человек. На мероприятии будет присутствовать военный комиссар Центрального и Сеймского округов Игорь Ясько.

Ранее КП сообщала, что 28 сентября из Железногорска Курской области в распоряжение Вооруженных Сил отправили 60 человек.

Днем 28 сентября жители города сообщили в соцсетях, что слышали хлопки. Губернатор Роман Старовойт заявил, что повода для беспокойства нет.

- Громкие звуки, на которые обратили внимание многие пользователи в социальных сетях, связаны с работой авиации Министерства обороны. Ситуация под контролем, оснований для беспокойства нет, - сообщил глава региона.

27 сентября, примерно в 21:10 в городе также был зафиксирован громкий звук.

- Как сообщили наши военные, на большой высоте работает авиация Министерства обороны. Оснований для беспокойства нет, - сообщил в соцсетях Роман Старовойт.

- С 28 сентября по 2 октября включительно с 10.00 до 16.00 в западной части Рыльского района будут проходить учебные стрельбы российских военнослужащих. Прошу жителей не волноваться. Спасибо за понимание, - сказал глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман.

30 сентября на территории Курской атомной электростанции пройдет плановое пожарно-тактическое учение. В нем будут задействованы более 150 человек и около 30 единиц техники.

Как сообщают в областной администрации, такие учения проводят ежегодно, участие в них принимают силы и средства гарнизона пожарной охраны Курской области. Они будут отрабатывать приемы противопожарного реагирования, взаимодействие пожарных со службами жизнеобеспечения и противопожарными формированиями станции.

В рамках мероприятия можно будет заметить большое количество специализированной техники, которая движется в направлениях Курск - Курчатов, Льгов - Курчатов. Курян просят сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к происходящему.

Добавим, действующие энергоблоки Курской АЭС во время учения будут работать в штатном режиме.