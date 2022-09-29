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Общество29 сентября 2022 4:00

Главные новости Курска на 29 сентября 2022 года: стрельбы, отправки мобилизованных и учения на АЭС

Рассказываем об основных событиях на утро 29 сентября 2022 года
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Из Курской области 29 сентября отправится очередная партия попавших под мобилизацию

Из Курской области 29 сентября отправится очередная партия попавших под мобилизацию

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ранним утром 29 сентября в военном комиссариате Центрального и Сеймского округов состоится отправка очередной партии мобилизованных курян. Об этом сообщили в мэрии Курска. Всего отсюда для участия в СВО в этот день уйдет почти сто человек. На мероприятии будет присутствовать военный комиссар Центрального и Сеймского округов Игорь Ясько.

Ранее КП сообщала, что 28 сентября из Железногорска Курской области в распоряжение Вооруженных Сил отправили 60 человек.

Днем 28 сентября жители города сообщили в соцсетях, что слышали хлопки. Губернатор Роман Старовойт заявил, что повода для беспокойства нет.

- Громкие звуки, на которые обратили внимание многие пользователи в социальных сетях, связаны с работой авиации Министерства обороны. Ситуация под контролем, оснований для беспокойства нет, - сообщил глава региона.

27 сентября, примерно в 21:10 в городе также был зафиксирован громкий звук.

- Как сообщили наши военные, на большой высоте работает авиация Министерства обороны. Оснований для беспокойства нет, - сообщил в соцсетях Роман Старовойт.

- С 28 сентября по 2 октября включительно с 10.00 до 16.00 в западной части Рыльского района будут проходить учебные стрельбы российских военнослужащих. Прошу жителей не волноваться. Спасибо за понимание, - сказал глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман.

30 сентября на территории Курской атомной электростанции пройдет плановое пожарно-тактическое учение. В нем будут задействованы более 150 человек и около 30 единиц техники.

Как сообщают в областной администрации, такие учения проводят ежегодно, участие в них принимают силы и средства гарнизона пожарной охраны Курской области. Они будут отрабатывать приемы противопожарного реагирования, взаимодействие пожарных со службами жизнеобеспечения и противопожарными формированиями станции.

В рамках мероприятия можно будет заметить большое количество специализированной техники, которая движется в направлениях Курск - Курчатов, Льгов - Курчатов. Курян просят сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к происходящему.

Добавим, действующие энергоблоки Курской АЭС во время учения будут работать в штатном режиме.

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