Курское «Динамо» завоевало XX Кубок губернатора по баскетболу

"Динамо" - обладатель Кубка губернатора Курской области по баскетболу-2022. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Накануне, 18 сентября, в Курске финишировал юбилейный 20-й Кубок губернатора по баскетболу среди женских команд. После двух игровых дней определились претенденты на золото и бронзу. По две победы в своем активе имели курское «Динамо» и столичный МБА, а нашему «Динамо-Фарм» и подмосковной «Спарте энд К» предстояло разыграть бронзовые медали.

Хозяйки турнира выиграли всего одну четверть – вторую (22:15) – но этого хватило для суммарной победы. Не смысла описывать все события встречи, достаточно сказать, что за две минуты до финальной сирены МБА вел с перевесом в шесть очков. Но, имея пять командных фолов, москвички часто нарушали правила. Динамовки реализовали восемь штрафных из восьми, вышли вперед. До победы оставалось продержаться 18 секунд. И хозяйки справились с задачей – 70:68.

Тибо Пети дает указание своим подопечным. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

- Очень сложная игра, - признался наставник курского клуба Тибо Пети. - Мы начали ее не очень хорошо. В защите пропустили много глупых мячей. Считаю, что первую половину встречи мы могли закончить получше. Мы начали с большой ротации игроков, но возможно, мы немного ошиблись - было не все так слаженно. Потом мы исправили эту ошибку. Когда мы проигрывали 62:68 в последние минуты четверти, мы вернулись в игру и выиграли ее. Это положительно влияет на дух команды.

Ольга Фролкина получила удовольствие от матча с МБА. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

- После таких матчей у меня воодушевление, - подвела итог противостоянию с МБА капитан «Динамо» Ольга Фролкина. - Такие поединки интереснее играть. Заряжаешься, адреналинчик. Обожаю такие матчи, которые держат до конца. И болельщикам они интересны. Приходите чаще, мы вас будем радовать такими матчами (улыбается). Главная задача на турнире – отработать комбинации, посмотреть нашу защиту. Тренер ставил на этом акцент. Мы потренировались, посмотрели наши сильные и слабые стороны. И теперь знаем, над чем еще поработать

В «бронзовом» матче «Фарм» с первой четверти завладел пересевом (24:17), и даже проигранные два следующих отрезка не повлияли на ход игры. Четвертую четверть выиграли курянки 20:16 и добились уверенного итогового перевеса – 76:68.

Анна Буровая (крайняя слева) - MVP Кубка губернатора Курской области по баскетболу-2022. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

В символическую сборную турнира вошли: Яна Эльберг («Динамо-Фарм»), Марина Голдырева (МБА), Дарья Игнатова («Спарта энд К»), Нина Глонти (МБА), Елизавета Шабанова («Динамо»). Самым ценным игроком турнира стала Анна Буровая «(Динамо»).

Кстати, минувший турнир курское «Динамо» проводило в ранге сильнейшего клуба страны. Напомним, что 28 апреля этого года тогда еще команда Василия Карасева выиграла свой первый чемпионский титул, оформив золотой дубль.