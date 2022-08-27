Главные новости Курска на 27 августа 2022 года: новые троллейбусы, субсидия для аэропорта и перекрытие дорог

В регионе перекроют ряд магистралей из-за соревнований Фото: Светлана ВОЛКОВА

В следующем году Курск ждет обновление подвижного состава — 15 современных троллейбусов с увеличенным автономным ходом в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас для пассажиров работает мобильное приложение «Курский транспорт». Дополнительные способы оплаты, стандарты внешней и внутренней экипировки должны повысить качество и безопасность пассажирских перевозок, сделать общественный транспорт доступнее и привлекательнее для жителей и гостей города.

Курский аэропорт получит дополнительную субсидию 2,8 миллиона рублей. Правительство РФ компенсирует аэропортам центральных и южных регионов расходы из-за продления ограничения полетов. Федеральную поддержку, кроме курского региона, получат еще десять аэропортов, сообщили в администрации региона.

Предполагается, что деньги поступят на счета этих аэропортов в конце августа – начале сентября. Средства позволят сохранить инфраструктуру и выплачивать зарплату квалифицированному персоналу. Ранее курский аэропорт получил субсидию в размере четыре миллиона рублей.

Ранее КП сообщала, что в Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлили на 15 суток до 7 сентября.

- В первых числах сентября в регионе планируется много важных мероприятий. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт в соцсетях.

28-31 августа пройдут Всероссийские соревнования по велосипедному спорту на шоссе среди женщин и юниорок 17-18 лет. Индивидуальная и групповая гонки пройдут на Юго-восточном обходе Курска. 30 августа на трассе Верхняя Медведица – Разиньково состоится групповая гонка до 120 километров. Критериум зрители смогут увидеть 31 августа на проспекте Надежды Плевицкой в Курске. Начало гонок в 10:00.

2 сентября на трассе между деревнями Верхней Медведицей и Разиньково пройдут чемпионат и первенство России по велосипедному спорту среди женщин и юниорок. Старт в 10:00 на дистанцию в 25 километров будет дан возле деревне Верхнекасиново.

На время соревнований в местах гонок будет ограничено автомобильное движение:

28 и 29 августа с 9:00 до 15:00 – на части Юго-восточного обхода Курска;

30 августа с 9:30 до 15:00 – на трассе между деревнями Верхней Медведицей и Разиньково;

31 августа с 9:30 до 14:00 – на проспекте Плевицкой от разворота на улице Косухина до дома №5 по проспекту Плевицкой;

2 сентября с 9:30 до 15:00 – на трассе между деревнями Верхней Медведицей и Разиньково.