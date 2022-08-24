Главные новости Курска на 24 августа 2022 года: новый директор драмтеатра, санкции против Старовойта и продление «желтого» уровня террористической опасности

В "драме" с 24 августа сменилось руководство Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский драматический театр имени А.С. Пушкина возглавит Сергей Конев. С 24 августа он приступит к обязанностям директора учреждения. Как сообщила пресс-служба обладминистрации, приказ подписали в региональном комитете по культуре.

Сергей Конев – выпускник Курского колледжа культуры. Ранее он занимал должность заместителя директора драмтеатра по работе со зрителями.

Михаил Лобода, который возглавлял театр до сегодняшнего дня, ушел на заслуженный отдых. Он проработал в должности директора 15 лет. В прошлом году Лободе присвоили звание «Почетный работник культуры и искусства Курской области».

- Канада ввела санкции против меня и других моих коллег — российских губернаторов. Очень расстроился, - прокомментировал событие глава Курской области в соцсети шутливым смайликом.

Ранее КП сообщала, что в Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлили на 15 суток до 7 сентября.

- В первых числах сентября в регионе планируется много важных мероприятий. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт в соцсетях.

23 августа учебные стрельбы проходят в Рыльском районе Курской области. Они продлятся до 18 часов.

- Прошу не волноваться, - сообщил глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман в соцсетях.

Ранее КП сообщала, что курянин, рядовой контрактной службы Владислав Подгорный погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщили 22 августа в администрации Курской области.