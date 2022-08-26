В Курске задержали подозреваемого в работе на украинскую военную разведку

ФСБ опубликовала кадры задержания Фото: предоставлено пресс-службой

По информации ФСБ РФ задержан агент украинской разведки - гражданин Украины, который жил в Курске. Его подозревают в причастности к сбору и передаче сведений об объектах Минобороны России.

Дома у него нашли спецсредства, переданные украинской разведкой, литературу по снайперской подготовке и партизанской войне. Завели дело о шпионаже.

- Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) пресечена противоправная деятельность жителя Курска - гражданина Украины, являющегося агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подозреваемого в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах Министерства обороны для использования их против безопасности Российской Федерации.

В результате проведенных ОРМ по месту его проживания изъяты специальные технические средства, переданные ему украинской спецслужбой. В персональном компьютере и мобильном телефоне обнаружены специальная литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб.

Следственным подразделением в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), - сообщает ФСБ РФ.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Также ФСБ опубликовала кадры задержания в Курске агента украинской военной разведки. Мужчина сказал, что его завербовали в феврале 2018 года с помощью компромата.

- Я был завербован сотрудником украинских спецслужб в феврале 2018 года на компрометирующих условиях. Через пару дней я начал работу, дал расписку о сотрудничестве с информационном агентством Украины, о получении псевдонима и получил первые деньги на текущие расходы. Задача была - сбор информации об офицерах и о их семьях, о их жилье. На основании производства мебели получал доступ к жилищу. Узнавал об офицерах авиационного полка и других подразделений - фамилия, имя, отчество, звание, телефон и компрометирующий портрет, на чем можно военнослужащего завербовать на территории Курской области. Также предполагалась закладка тайников, - рассказал задержанный ФСБ.

Ранее КП сообщала, что в Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлили на 15 суток до 7 сентября.

- В первых числах сентября в регионе планируется много важных мероприятий. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт в соцсетях.