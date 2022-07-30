В обстрелянном ВСУ 30 июля курском поселке восстановили электроснабжение

Поселок временно остался без света в результате атаки ВСУ Фото: Светлана ВОЛКОВА

В поселке Теткино Курской области аварийные бригады восстановили линии электропередачи, поврежденные во время обстрела 30 июля со стороны Украины.

- Специалисты завершили предварительный осмотр, пообщались с жителями. Повреждения получили дома на нескольких улицах, завтра комиссия зафиксирует все документально. В кратчайшие сроки проведем замеры поврежденных окон и стеклопакетов, начнем устранять остальные повреждения, - сообщил в соцсетях губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что 30 июля со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района Курской области. Ответным огнем российских военнослужащих огневая точка противника подавлена, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Зафиксировано больше 20 прилетов. К счастью, пострадавших нет.

Есть повреждения линии электропередачи по улицам Белопольская и Комсомольская. Несколько улиц остались без электроснабжения, аварийные бригады сразу же приступили к устранению повреждений.

Кроме того, была повреждена газовая труба. Специалисты уже подключили дома по временной схеме.

Также на улице Белопольской в нескольких домах разбиты окна, осколками повреждены стены и заборы. Пострадали несколько машин. Сейчас проводится дальнейший осмотр для уточнения повреждений.

Это уже не первый обстрел региона. 25 июля под огнем оказалось приграничное село Алексеевка Глушковского района.

Шел прицельный минометный огонь по вышке сотовой связи. Пострадавших и разрушений среди гражданских объектов не было.

20 июля российские военные и пограничники подавили ответным огнем атаку ВСУ на приграничье Рыльского района. Под огнем оказался пункт пропуска Крупец. Один снаряд взорвался в 20 метрах от одного из крайних домов деревни Городище. Были повреждены линии электропередач, три населенных пункта остались без электричества.

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