Главные новости Курска на 3 августа 2022 года: телемедицинская сеть, подача горячей воды и «Книжная формула здоровья»

В дома в центре города вернется горячая вода Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области с августа начала действовать региональная телемедицинская сеть. Для врачей городских и районных больниц теперь доступны телемедицинские консультации с коллегами из областных медучреждений третьего уровня, сообщает администрация региона.

Медики смогут направить документацию пациента по защищенным каналам в один из 13 телемедицинских центров региона на базе областных учреждений здравоохранения. При необходимости консультация может быть проведена в режиме видео-конференц-связи.

Курская областная многопрофильная клиническая больница стала телемедицинским центром. Специалисты консультируют коллег в сложных клинических случаях по 23 профилям.

В период тестирования системы, которое проводилось на реальных случаях, было организовано более ста телемедицинских консультаций. При этом свыше 60% из них провели специалисты Курской областной больницы. В запросах на оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий лидировали направления «Кардиология», «Эндокринология» и «Онкология».

Специальный марафон пройдет в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения». Он объединит любителей чтения и спорта. Известные спортсмены расскажут об истории развития курского спорта, о своих достижениях и ответят на вопросы аудитории. Кроме того, будут работать разноплановые интерактивные локации.

Программы «Книжная формула здоровья» состоятся:

3 августа:

10.00-11.00 - 17-й Степной переулок;

11.00-12.30 - парк Железнодорожников;

17.00-19.00 - парк Героев Гражданской войны.

4 августа:

11.00-12.30 - парк им. Дзержинского;

11.00-12.30 - парк КЗТЗ;

11.00-12.30 - Театральная площадь;

17.00-19.00 - пл. Рокоссовского.

Встречи в «Летних парках чтения» будут проходить при отсутствии дождя, уточнили в мэрии Курска.

Специалисты курского филиала ПАО «Квадра» приступили к подключению к центральной системе горячего водоснабжения потребителей в историческом центре Курска.

- В ночь на 2 августа магистральные и внутриквартальные трубопроводы в контуре ТЭЦ-4 начали заполнять водой. В ходе испытаний специалисты выявили на сетях свыше 40 повреждений, большую часть из них устранили, но на ремонт оставшихся требуется время; поэтому подключение домов к горячему водоснабжению будет производиться поэтапно в течение нескольких дней по мере завершения работ, – сообщил главный инженер курского филиала ПАО «Квадра» Андрей Кулешов.

Также он отметил, что 3 августа по итогам заполнения теплосетей будет сформирован и опубликован график выполнения ремонта и подачи горячей воды в жилые дома. Подключение потребителей к центральной системе горячего водоснабжения проводят жилищные организации.