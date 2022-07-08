В Воронежской области свыше 4,4 млрд рублей направили на ремонт сельских дорог, благоустройство и новые социальные выплаты

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Напомним, в ходе 22-го заседания регионального парламента депутатским корпусом была утверждена вторая в этом году корректировка главного финансового документа региона.

Как пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, это связано с уточнением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением средств между департаментами.

- В частности, за счет перераспределения ассигнований внутри областного бюджета (прежде всего за счет зарезервированных средств), департаментам увеличивается финансирование на сумму свыше 4 млрд 424 млн рублей, — рассказал Владимир Нетёсов.

В общей сложности 166 млн рублей направляется получателям на увеличение ассигнований подведомственным учреждений в связи с повышением минимального размера оплаты труда с июня.

Кроме того, 621,5 млн рублей распределяется ряду департаментов на укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений. Основная доля — 507 млн — направляется на модернизацию учреждений здравоохранения и приобретение для них медицинских изделий и лекарственных препаратов.

В общей же сложности департамент здравоохранения в рамках данной корректировки дополнительно получил 832,4 млн рублей. В том числе еще более 301 млн — на мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, и около 12 млн рублей — на обеспечение лекарственными препаратами пациентов с орфанными заболеваниями.

Департаменту социальной защиты области распределено почти 908 млн рублей. Из этих средств более 572 млн — на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, 93,7 млн рублей на мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Также дополнительно заложены средства на новые меры региональной поддержки. Это 75,1 млн рублей на расширение перечня получателей денежной компенсации для газификации жилого помещения за счет граждан с доходом ниже 1,5 кратной величины прожиточного минимума, 37,3 млн рублей — на ежеквартальную денежную выплату сотрудникам Росгвардии и 69,1 млн рублей — на поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты гражданскому персоналу военкоматов региона.

Департамент физкультуры и спорта получает еще 418,8 млн рублей, в том числе, 357 млн на текущий ремонт, приобретение и установку оборудования для Центрального стадиона Профсоюзов, а также содержание этого объекта, 19,8 млн рублей на капитальный ремонт Острогожской ДЮСШ, 12,6 млн — на обеспечение социальных выплат выдающимся спортсменам и тренерам, постоянно проживающим на территории Воронежской области, а также 5,6 млн рублей на реализацию мероприятий по созданию спортивных площадок.

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Департаменту образования, науки и молодежной политики области направлено более 284 млн рублей. В том числе, 50 млн рублей на реализацию проекта по ремонту зданий образовательных организаций с привлечением средств из внебюджетных источников, свыше 20 млн рублей на приобретение школьных автобусов в связи с открытием новых школ, 16,4 млн рублей на увеличение расходов по капитальному ремонту.

Департаменту дорожной деятельности направят еще 598 млн рублей на увеличение объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Воронежской области для обновления сети сельских дорог.

Департамент строительной политики сможет направить свыше 68,2 млн рублей на реализацию различных мероприятий. Из них 35,8 млн рублей на ремонт образовательных учреждений, почти 18,9 млн рублей на ремонт объектов культуры и 13,5 млн рублей на приобретение жилья детям-сиротам.

Департамент предпринимательства и торговли получает 100 млн рублей рублей на докапитализацию микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Воронежской области» для увеличения объемов микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства с пониженной процентной ставкой.

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- Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергетики направят дополнительно почти 638,9 млн рублей, из которых свыше 353 млн — на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, 132,5 млн рублей пойдет на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на мероприятия по подготовке объектов теплоэнергетического хозяйства и коммунальной инфраструктуры к очередному отопительному периоду, 132,7 млн рублей — на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, и еще примерно 18,5 млн рублей — на предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование расходов по приобретению коммунальной техники, — сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Департаменту культуры распределяют 76,9 млн рублей. Из этих средств 46,2 млн — на создание и содержание Школы креативных индустрий.

Кроме того, департамент по развитию муниципальных образований получает еще 47,7 млн рублей на реализацию мероприятия «Сохранение и обустройство военно-мемориальных объектов на территории Воронежской области».

Отметим, что после внесения изменений доходы областного бюджета в 2022 году в целом увеличились на 1,6 млрд рублей за счет поступлений из федерального бюджета и составили 150,9 млрд. Расходы в целом выросли на аналогичную сумму и составили 173,6 млрд. Таким образом, дефицит бюджета не изменился.