Цифровая безопасность: видеонаблюдение от «Ростелекома» выбрали более трех тысяч курян

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Всего с момента запуска услуги «Видеонаблюдение» куряне установили в своих жилых помещениях и на приусадебных участках свыше трех тысяч устройств. Особенно востребован сервис в селах Верхний Любаж, Беседино, Званное, Мантурово: на эти населенные пункты приходится порядка 60 % приобретенного оборудования. Почти 80 % пользователей предпочитают внутреннее видеокамеры, которые устанавливаются в помещении.

Сергей Черников, директор по работе с массовым сегментом Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Видеонаблюдение от "Ростелекома" — удобное, безопасное комплексное решение, которое по доступной цене гарантирует качественное наблюдение в любое время суток. В период отпусков, каникул, командировок наш сервис видеонаблюдение — отличная возможность дистанционно обезопасить свою недвижимость. Технология позволяет присматривать за своими близкими, домашними питомцами, следить за сохранностью имущества. С помощью сервиса видеоаналитики можно настроить отправку мгновенных уведомлений о подозрительных событиях в кадре. Кроме того, есть возможность подключить кнопку экстренного вызова службы быстрого реагирования».

Услуга «Видеонаблюдение» включает в себя облачный сервис видеонаблюдения и камеру – уличную или внутреннюю – с широким углом обзора, датчиком движения и инфракрасной подсветкой. Пользователь может наблюдать попадающие в обзор камер события в любое время в режиме онлайн. В качестве дополнительных опций можно настроить получение уведомлений о движении и звуке. Видеоархив хранится в защищенном облаке «Ростелекома» до 30 дней.

Екатерина Мезенцева, жительница села Верхний Любаж:

«В этом году цивилизация дошла до нашей деревни: у нас появился интернет. Мы сразу же оснастили дом снаружи и внутри камерами видеонаблюдения от "Ростелекома". Это очень удобно. Теперь я всегда могу контролировать своих детей. Находясь на работе вижу, чем они занимаются дома и на прогулке, и уже не переживаю как раньше. Детей наличие видеокамер тоже дисциплинирует: знают, что родители всё видят, поэтому стараются вести себя хорошо».

Подробнее об услуге «Видеонаблюдение» можно узнать на сайте «Ростелекома» и в справочном центре Умного дома.