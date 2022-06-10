В Воронежской областной Думе торжественно вручили паспорта 13 школьникам

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Для вручения паспортов юным гражданам были приглашены председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Воронежской области Сергей Червонцев, руководитель регионального департамента по образованию, науке и молодежной политике Наталья Салогубова, председатель Воронежского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Станислав Ходаковский. Также на церемонии присутствовали родители, бабушки и дедушки школьников.

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Церемония началась с Гимна Российской Федерации. Затем со словами приветствия к виновникам торжества обратился председатель Воронежской областной Думы. Владимир Нетёсов отметил, что успехи и достижения школьников в учебе, спорте, творчестве важны не только для самих ребят и их близких. Ведь не случайно свой первый взрослый документ они получают накануне Дня России и Дня образования Воронежской области.

– Уверен, что именно сегодняшним школьникам предстоит определять, как будет развиваться наша область и страна. Из личных побед каждого ребенка будет складываться будущее великой России, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Затем ребята произнесли торжественную присягу гражданина Российской Федерации, после чего получили паспорта и Конституции Российской Федерации.

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У брата и сестры Александра и Виктории Чернышевых – теперь не только один на двоих день рождения. Они разделили торжественный момент получения паспорта. Говорят, что первый взрослый документ налагает определенные обязанности, одна из которых – успешно учиться, чтобы исполнить мечту. Викторию увлекает судебно-медицинская экспертиза, а Александр собирается стать программистом. Но оба свое будущее связывают только с Россией.

– Сегодня, действительно, волнительный момент. Это словно первый самостоятельный шаг в настоящую взрослую жизнь, – поделилась впечатлениями Виктория Чернышева.

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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов от имени депутатского корпуса регионального парламента поздравил школьников со знаменательным событием и пожелал найти свой путь в жизни.

– Я желаю вам сделать верный выбор профессии, который во многом повлияет на вашу дальнейшую жизнь, и, конечно же, личного счастья и исполнения самой заветной мечты, – сказал Владимир Нетёсов.