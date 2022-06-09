Главные новости Курска на 9 июня 2022 года: первые результаты ЕГЭ, благоустройство общественных территорий и «Летняя смена» для детей

9 июня выпускники пишут ЕГЭ по обществознанию Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 июня выпускники курских школ узнали свои результаты единого государственного экзамена по химии. Так, сразу пять школьников смогли набрать самый высокий результат – 100 баллов. Среди них — два выпускника гимназии № 44, по одному — из школ №№ 36,52,55. Четверо ребят являются претендентами на получение медали.

Напомним, экзамен о химии куряне сдавали 26 мая. 9 июня школьники будут писать ЕГЭ по обществознанию, 14 июня – по биологии и письменный иностранный язык. 16 и 17 июня - устный иностранный язык, 20 и 21 июня – экзамен по информатике и ИКТ.

Добавим, 8 июня также стали известны результаты ЕГЭ по литературе и географии.

Подведены итоги Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Куряне рассмотрели 14 дизайн-проектов для семи общественных территорий. Объекты будут реализовываться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда», сообщили в администрации региона.

В Курске преобразят скверы на площади Рокоссовского и улице Станционной, Парк Героев Гражданской войны. Жители области определили, какими в Железногорске станут Сквер воинской славы; в Курчатове – участок около Доски почета на Коммунистическом проспекте, пешеходная зона по улице Садовой, а также территория по улицам Ленинградской и Строителей.

Свои голоса за понравившиеся идеи благоустройства отдали 58 476 жителей области.

В рамках общегородского творческого проекта «Курск — 2022. Лето в городе» Центр народного творчества «Русь» провел развлекательно-игровую программу для детей из цикла «Летняя смена».

Ребята отправились в путешествие по разным уголкам большой вымышленной планеты. Дети играли, танцевали, пели, разгадывали загадки.

«Летняя смена» ждет детей каждый вторник в 16:00 в парке имени Константина Рокоссовского. Там же каждый четверг в 16:00 работают мастер-классы по народным промыслам.

12 июня с 12:00 до 16:00 куряне смогут посетить военно-исторический фестиваль «Дружины Неполки», сообщают в областной администрации. Мероприятие пройдет в Золотухинском районе и будет посвящено эпохе раннего Средневековья периода IX-XI веков.

Гости фестиваля смогут увидеть выступления участников движения исторической реконструкции; купить сувенирную продукцию и другие изделия на разных ярмарках; покататься на лошадях и пони, а также посетить лучный тир. Помимо этого, на территории фестиваля будет располагаться таверна.