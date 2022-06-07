Курян приглашают на фестиваль, посвященный эпохе раннего Средневековья

Гости смогут увидеть выступления участников движения исторической реконструкции Фото: Архив "КП"

12 июня с 12:00 до 16:00 куряне смогут посетить военно-исторический фестиваль «Дружины Неполки», сообщают в областной администрации. Мероприятие пройдет в Золотухинском районе и будет посвящено эпохе раннего Средневековья периода IX-XI веков.

Гости фестиваля смогут увидеть выступления участников движения исторической реконструкции; купить сувенирную продукцию и другие изделия на разных ярмарках; покататься на лошадях и пони, а также посетить лучный тир. Помимо этого, на территории фестиваля будет располагаться таверна.

Координаты места проведения – 51.943148. Вход для зрителей свободный и бесплатный.