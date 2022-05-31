В курских пунктах временного размещения находятся более двух тысяч беженцев из ЛДНР и Украины

Пока всего 90 человек из прибывших подали документы на получение гражданства РФ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники органов внутренних дел Курской области проводят работу с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик и Украины.

- Всего на территорию Курской области прибыло около 6,3 тысяч граждан этой категории, из них в пунктах временного размещения находятся 2,3 тысяч, в частном секторе расположились четыре тысячи человек, - рассказали в УМВД региона. - По мере пребывания в Курскую область других жителей ЛНР и ДНР сотрудники полиции оказывают им необходимую помощь в пределах своей компетенции. Первоочередная задача – оформить прибывшим необходимые документы, которые позволят им получать медицинское обслуживание, работать.

Двадцать человек без документов получили помощь сотрудников подразделений миграции и теперь у них есть временные удостоверения личности для законного пребывания на территории России.

За получением временного убежища на территории РФ обратились почти 1300 человек из прибывших, его уже получили свыше 900.

Более ста иностранных граждан обратились за разрешительными документами для проживания на территории России (разрешение на временное проживание или вид на жительство) и 90 человек – о приобретении гражданства Российской Федерации.

Всего из числа вынужденно прибывших - свыше 700 человек граждане Российской Федерации. По обращениям им выдали в Курской области 13 паспортов гражданина Российской Федерации (в основном детям, достигшим 14-летнего возраста).

- Сотрудники подразделений миграции продолжают в непрерывном режиме работать с гражданами, вынужденно прибывшими на территорию Курской области. В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Курской области организованы телефоны «горячих линий» - 54-66-55 и 52-84-11.

Также информацию об оказываемых государственных услугах в сфере миграции можно получить по телефонам подразделений по вопросам миграции на районном уровне, сведения о которых размещены на официальном сайте УМВД России по Курской области, - добавили в ведомстве.

Как рассказывала ранее КП, 30 мая на оперативном совещании губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в приграничных районах региона по поручению Министра обороны приняты дополнительные меры.

- В регион направлено большое количество личного состава, также уже прибыло и продолжает прибывать к нам дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок, - говорит Роман Старовойт.

Губернатор заявляет, все это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность жителям Курской области. Также глава региона добавил, что на данный момент в приграничных районах области сохраняется напряженная обстановка.

Ранее КП сообщала, что в курском селе от обстрела ВСУ пострадали школа, три дома и дворовые постройки. 26 мая со стороны Украины было обстреляно село Воробжа Суджанского района.