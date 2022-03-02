Главные новости Курска на 2 марта 2022 года: работа военкоматов, увеличение помощи малоимущим, закрытый аэропорт

Местные власти увеличили размер разовой помощи неимущим Фото: Светлана ВОЛКОВА

Военнослужащих по призыву и офицеров запаса не планируют привлекать для участия в специальной операции в Украине. Об этом рассказал военный комиссар региона Владимир Родионов.

- Участие в военной спецоперации на территории Украины принимают только офицеры и военнослужащие по контракту. Мобилизационные мероприятия и внеплановые призывы не планируются; речь не только о призывниках, но и о взрослых курянах в запасе. Желающие принять личное участие в защите национальных интересов России могут обратиться в военные комиссариаты по месту жительства, им будет предложена служба по контракту или пребывание в боевом армейском резерве. Военным комиссарам даны соответствующие указания, – сообщил Владимир Родионов.

Сейчас военкоматы работают в плановом режиме. Завершается первоначальная постановка граждан на воинский учет, и продолжается подготовка к весеннему призыву, который начнется 1 апреля.

По решению Росавиации режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта 2022 года 03:45 по московскому времени. Полеты временно ограничены в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме. Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты – в аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Обо всех изменениях в расписании работы следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети. В Курской области создана круглосуточная горячая линия для пассажиров, на которой можно задать вопросы по вынужденному возврату билетов и получить актуальную информацию по пассажирским перевозкам, телефон: 8 (4712) 34-00-60. Как отметили в областном комитете транспорта и автомобильных дорог, в связи с временной приостановкой авиасообщения пассажиры отмененных рейсов могут воспользоваться автобусными рейсами в другие регионы. Транспортные предприятия работают в штатном режиме. При необходимости на маршрутах будет увеличено количество подвижного состава. С расписанием межрегиональных маршрутов можно ознакомиться по ссылке https://autovokzal46.ru или по телефону автовокзала Курска: 8 (4712) 44-64-43. Сформировано два дополнительных поезда №111/112 по маршруту Белгород – Москва с остановками, в том числе в Курске. В столицу он будет прибывать на Восточный вокзал. Рейс запустили до 2 марта включительно. Отправление со станции Курск в 01:49 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1 и 2 марта, прибытие в Москву - в 09:09. В обратную сторону поезд будет ходить до 3 марта с прибытием в Курск утром следующего дня. Отправляться с Восточного вокзала он будет в 19:42, прибывать в Курск — в 02:42. Единая справочная служба железнодорожного вокзала Курска: 8 (4712) 55-25-13.

1 марта на очередном заседании Курского городского собрания депутаты внесли изменения в решение «О порядке оказания социальной поддержки в городе Курске отдельным категориям граждан». Так, увеличили размеры выплат малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и лицам, попавшим в экстремальные условия. Стоит отметить, что последние изменения вносились семь лет назад.

Финансовая помощь предусмотрена на следующие цели:

- на приобретение предметов первой необходимости – до 20 тысяч рублей;

- на организацию медицинской помощи курянам, не имеющим группу инвалидности – от пяти до 10 тысяч рублей в зависимости от дохода;

- на содействие ликвидации последствий экстремальных условий, в том числе пожара – до 50 тысяч рублей.