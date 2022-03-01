Курский аэропорт будет закрыт до 8 марта

Авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты Фото: Светлана ВОЛКОВА

По решению Росавиации режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта 2022 года 03:45 по московскому времени.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.

Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты – в аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Обо всех изменениях в расписании работы следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

В Курской области создана круглосуточная горячая линия для пассажиров, на которой можно задать вопросы по вынужденному возврату билетов и получить актуальную информацию по пассажирским перевозкам, телефон: 8 (4712) 34-00-60.

Как отметили в областном комитете транспорта и автомобильных дорог, в связи с временной приостановкой авиасообщения пассажиры отмененных рейсов могут воспользоваться автобусными рейсами в другие регионы. Транспортные предприятия работают в штатном режиме. При необходимости на маршрутах будет увеличено количество подвижного состава. С расписанием межрегиональных маршрутов можно ознакомиться по ссылке https://autovokzal46.ru или по телефону автовокзала Курска: 8 (4712) 44-64-43.

Сформировано два дополнительных поезда №111/112 по маршруту Белгород – Москва с остановками, в том числе в Курске. В столицу он будет прибывать на Восточный вокзал. Рейс запустили до 2 марта включительно. Отправление со станции Курск в 01:49 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1 и 2 марта, прибытие в Москву - в 09:09. В обратную сторону поезд будет ходить до 3 марта с прибытием в Курск утром следующего дня. Отправляться с Восточного вокзала он будет в 19:42, прибывать в Курск — в 02:42. Единая справочная служба железнодорожного вокзала Курска: 8 (4712) 55-25-13.

Ранее КП сообщала, что в общественном транспорте Курска могут возникнуть сбои при оплате проезда с помощью приложений Apple Pay и Google Pay, к которым привязаны карты Visa и Mastercard банков, попавших под санкции, сообщили в мэрии.

При возникновении технических сбоев пассажирам рекомендуют оплачивать проезд физическими банковскими картами или картами «Мир», которые привязаны к сервисам Apple Pay и Mir Pay, а также транспортными картами либо наличными.