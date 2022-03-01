В центре внимания депутатов Воронежской областной Думы вновь социальная сфера и ЖКХ

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Жителям региона были оказаны консультации и даны разъяснения по вопросам ЖКХ и социальной поддержки на площадке партийной общественной приемной.

Граждане просили разобраться в вопросах, связанных с начислением коммунальных платежей, качеством оказания услуг, взаимодействием с управляющими компаниями, ТСЖ и ресурсоснабжающими организациями. Избирателей также волновали вопросы, связанные с уборкой и благоустройством территорий.

Кроме того, в рамках тематических приемов, посвященных вопросам социальной защиты, поддержки многодетных семей, матерей и отцов, заявители обращались с вопросами о предоставлении субсидий, выплатах на детей, получении земельных участков под жилищное строительство. Также была оказана помощь в вопросах, связанных с переоформлением пенсии, реабилитации после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией, оказанием помощи в связи со сложной жизненной ситуацией.

Решение большинства вопросов удалось найти непосредственно во время приемов граждан. Остальные потребуют проработки совместно с профильными структурами исполнительной власти. Все обращения взяты на контроль.