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Общество28 февраля 2022 10:15

Руководитель региона Игорь Артамонов обзавелся личным Telegram-каналом

Глава Липецкой области сделал это на случай блокировки аккаунта в Instagram
Источник:kp.ru
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов завёл канал в мессенджере Telegram. Как пояснил руководитель региона, это было сделано на случай, если его аккаунт в социальной сети Instagram будет заблокирован.

«Друзья, в связи с происходящими событиями аккаунты органов власти в Instagram могут подвергнуться блокировке. Чтобы оставаться на связи и иметь возможность оперативно информировать вас о принятых решениях, завёл личный Telegram-канал», – сообщил Игорь Артамонов.

Подписаться на канал главы региона можно, перейдя по ссылке.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

БИЗНЕС-ПРЕСС