Зарплата сотрудников Металлоинвеста вырастет более чем на 11%

С 1 марта заработная плата вырастет у большинства сотрудников, а с 1 апреля – у руководителей Фото: предоставлено пресс-службой

Доходы работников Металлоинвеста в 2022 году вырастут более чем на 11%. На это Компания направит более 2,3 млрд рублей.

По словам генерального директора Металлоинвеста Назима Эфендиева, цель – быть лидерами в индустрии по уровню доходов сотрудников:

– Металлоинвест – единственная компания отрасли, которая три года подряд повышает заработную плату дважды в год. Ежегодно доходы сотрудников увеличиваются минимум на 10%, опережая темпы инфляции. Это обеспечивает уверенность в завтрашнем дне, возможность строить планы, развиваться и двигаться вперед.

Увеличивать зарплату будут в два этапа: на 5% – в марте-апреле и на 6% – в сентябре-октябре.

Так, с 1 марта заработная плата вырастет у большинства сотрудников, а с 1 апреля – у руководителей, входящих в периметр системы управления эффективностью, и управленческого звена предприятий. Доходы сотрудников Управляющей компании повысят с 1 апреля дифференцированно.

В минувшем году зарплата сотрудников предприятий Металлоинвеста увеличивали также дважды. В общей сложности с учетом введения новых планов премирования, доплат и надбавок, а также перераспределения фонда оплаты труда, рост заработной платы составил почти 12%.

А всего за последние три года рост среднемесячной заработной платы в Компании в зависимости от предприятия достиг 35-39%.

С 2008 года в Металлоинвесте работает Типовой коллективный договор. В нем - общие для всех предприятий Металлоинвеста социально-трудовые нормы и гарантии. Договор – это акт социального партнерства и оговаривает взаимные обязательства работодателя и работников Компании.

Также работники Металлоинвеста пользуются одним из лучших социальных пакетов в отрасли. Компания предлагает широкий спектр программ для сотрудников, членов их семей и бывших работников. Только в прошлом году расходы на внутренние социальные программы составили 3,5 млрд рублей.