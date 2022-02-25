В Воронежской области на развитие социальной сферы и инфраструктуры региона дополнительно направят 27,5 млрд рублей

фото: Воронежская областная Дума

В этих корректировках учтена значительная часть предложений воронежцев, переданные через депутатов регионального парламента в рамках формирования народной программы, отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

- Дополнительное финансирование будет направлено на увеличение зарплат работникам бюджетной сферы, оснащение и ремонт объектов здравоохранения, образования, спорта и культуры. Значительные средства также пойдут на модернизацию дорожной сети региона, закупку автомобилей скорой помощи, обновление парка пассажирского транспорта и коммунальной техники, — рассказал спикер регионального парламента.

Изменения в закон Воронежской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» были внесены на 18 заседании регионального парламента.

Традиционно необходимость корректировок связана с изменением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением средств между и внутри департаментов. Проект документа был согласован с Минфином, всего изменения были внесены в 9 статей и 18 приложений закона Воронежской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

- Доходы в целом увеличивается на 7 млрд 991 млн рублей. В том числе, за счет поступлений из федерального бюджета на 7 млрд 687 млн. Увеличиваются также налоговые и неналоговые доходы — почти на 360 млн рублей. В результате доходная часть составит 149 млрд 263 млн рублей. Расходы бюджета на 2022 год в целом увеличиваются на 27 млрд 400 млн рублей. Таким образом, расходная часть составит более 171 млрд 939 млн рублей. Дефицит бюджета увеличивается на 19 млрд 408 млн рублей и составит 22 млрд 676 млн рублей. При этом он является исключительно техническим, поскольку покрывается различными источниками финансирования, в том числе за счет остатков средств прошлого года, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

За счет увеличения объема поступлений, остатков средств на начало года, перераспределения средств между департаментами (в том числе зарезервированных средств областного бюджета), увеличиваются бюджетные ассигнования ряду департаментов.

- При этом в данном финансировании учтена значительная часть предложения воронежцев, переданных через депутатов регионального парламента в рамках формирования народной программы. Это и дополнительные средства на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, в том числе, на закупку автомобилей скорой помощи, и новые меры соцподдержки по газификации домовладений, поддержка льготных категорий граждан, многодетных семей. Значительное финансирование заложено на реконструкцию и ремонт дорог Воронежской области, а также на устройство дорог частного сектора Воронежа и на реконструкцию Остужевской развязки, обновление автобусного парка пассажирского транспорта, благоустройство, капремонт соцучреждений, — отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Александр Иванов