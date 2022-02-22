Игорь Артамонов: Необходимая помощь с нашей стороны будет оказана всем нуждающимся

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В общей сложности в Липецкую область приехали почти 600 человек, в числе которых около 250 детей. Есть инвалиды и инсулинозависимые люди.

На железнодорожном вокзале Липецка жителей ДНР и ЛНР встретили ответственные представители администрации области, волонтёры и сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области. Они сопроводили приехавших в пункты временного размещения – реабилитационно-оздоровительные центры «Лесная сказка» и «Клён». Всего привлечено 100 волонтёров организации #мывместе и около 150 спасателей.

Все прибывшие будут обеспечены питанием, постельным бельём, предметами первой необходимости, средствами индивидуальной защиты. Граждан осматривают медики, всех тестируют на коронавирус. В пунктах временного размещения с ними будут работать волонтёры, психологи, сотрудники центров соцзащиты. Так же сегодня на базе региональной общественный партийной приемной «Единой России» открыт правовой центр помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. Кроме этого в МФЦ жителям ДНР и ЛНР, прибывшим в Липецкую область, помогут оформить материальную помощь

«Информация по прибывшим гражданам из ДНР и ЛНР сейчас уточняется. В процессе работы мы выясняем, что не все они нуждаются в размещении во временных пунктах. У некоторых в регионе есть родственники, кто-то намерен поехать в соседние с нами области, но необходимая помощь с нашей стороны будет оказана всем без исключения», - заверил Игорь Артамонов.

Сумма поддержки составит 10 000 рублей на каждого члена семьи. Речь идет о гражданах, постоянно проживавших на территории Украины и вынужденно покинувших территорию с 18.00 18.02.2022г.

Материальная помощь выплачивается на основании заявления, форму которого прибывшим из ДНР и ЛНР выдали на пропускном пункте при переходе границы из Украины в Российскую Федерацию, в Центре временного размещения, МФЦ.

Средства единовременной материальной помощи будут зачислены на лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организации Российской Федерации. В случае отсутствия такого счета семьям необходимо будет одновременно заполнить заявление на его открытие.

Для оформления выплаты понадобятся следующие документы:

- документы, удостоверяющие личность на каждого человека (при наличии прикладываются все паспорта (РФ, Украины, народной республики)

- свидетельства о рождении детей, в случае наличия опекаемых граждан – документ, подтверждающий законное представительство

- реквизиты расчётного счёта, открытого в любом

Обратиться за материальной помощью граждане могут в любое рабочее время офисов МФЦ. Сроки не ограничены. Средства поступят на счет в ближайшее время после согласования со спецслужбами.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.