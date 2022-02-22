Главные новости Курска на 22 февраля 2022 года: размещение беженцев, конвой с гуманитарной помощью и ковид-сертификат по новым правилам

Введение режима ЧС в регионе никак не отразится на повседневной жизни курян, пообещали в Доме Советов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске размещено 918 беженцев из ДНР и ЛНР, которые накануне прибыли в регион.

- Им делают ПЦР-тесты на коронавирус, проводят медицинские осмотры и оказывают психологическую помощь. В скором времени беженцев поставят на миграционный учет. В ближайшее время будет составлен список предметов первой необходимости, - уточнили в мэрии Курска.

Также готовятся документы для предоставления им единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей каждому прибывшему.

В оформлении документов помогать беженцам будут органы социальной защиты по месту размещения.

Напомним, 21 февраля, в Курск прибыло 525 граждан, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. Они размещены в санаториях, домах-интернатах, оздоровительных центрах и гостиницах. Их обеспечивают горячим питанием, медицинской помощью, проводится тестирование на коронавирус.

Всего в регион прибыло 1 524 человека, из них 840 детей.

У себя в телеграм-канале губернатор сообщил, что введение режима ЧС в регионе никак не отразится на повседневной жизни курян.

Такой особый режим в большей степени регламентирует действия работников органов власти и бюджетных учреждений .

- Мы сможем оперативно оказывать медицинскую помощь вынужденным беженцам, предоставлять им временное жилье, обеспечивать их предметами первой необходимости, трудоустраивать, - говорит Роман Старовойт.

Помимо этого, режим ЧС обеспечивает проведение противоэпидемических мероприятий с учетом въезда большого количества людей.

Завершается формирование конвоя с гуманитарной помощью, который отправится из Курской области в Луганскую и Донецкую Народные Республики.

Покинет регион он 22 февраля, а прибудет в ЛДНР уже 23 февраля.

Губернатор Курской области Роман Старовойт пояснил, что формируется гуманитарная помощь из внебюджетных источников. В первую очередь запросы идут на предметы личной гигиены и одноразовую посуду.

С 21 февраля ковид-сертификат куряне могут получить на основании положительно теста на антитела к COVID-19. Раньше QR-код могли оформить привитые или переболевшие, а также граждане, имеющие медотвод от вакцинации.

Сдать анализ на антитела можно в любой лицензированной лаборатории. Для этого понадобятся паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Результат теста медорганизация должна передать на «Госуслуги», он появится в личном кабинете в течение трех дней.

Если результат положительный, можно подать заявление для оформления электронного сертификата, при этом уровень антител не имеет значения. Срок действия такого QR-кода – шесть месяцев после сдачи анализа.

Получить сертификат также можно на основании ранее сданного анализа на антитела, если с момента сдачи не прошло полгода.

- Ковид-сертификат по результатам теста на антитела можно оформить только один раз. На него имеют право те, кто ранее не получал документ о вакцинации или перенесенном заболевании. В данном случае подать заявление на оформление электронного сертификата в МФЦ нельзя. Сформировать документ можно только в личном кабинете на сайте госуслуг, – отметила заместитель губернатора Курской области Оксана Крутько.