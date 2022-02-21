В Курске разместили 918 беженцев из ДНР и ЛНР

Всего регион примет более полутора тысяч человек из ДНР и ЛНР Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как рассказал первый заместитель главы города Николай Цыбин, на территории областного центра размещено 918 беженцев.

- Им делают ПЦР-тесты на коронавирус, проводят медицинские осмотры и оказывают психологическую помощь. В скором времени беженцев поставят на миграционный учет. В ближайшее время будет составлен список предметов первой необходимости, - уточнили в мэрии Курска.

Как сообщала ранее КП, социальные службы оформляют единоразовые выплаты по 10 тысяч рублей и пластиковые карты для прибывших.