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Политика21 февраля 2022 12:29

В Курске разместили 918 беженцев из ДНР и ЛНР

Им делают ПЦР-тесты на коронавирус, проводят медицинские осмотры
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Всего регион примет более полутора тысяч человек из ДНР и ЛНР

Всего регион примет более полутора тысяч человек из ДНР и ЛНР

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как рассказал первый заместитель главы города Николай Цыбин, на территории областного центра размещено 918 беженцев.

- Им делают ПЦР-тесты на коронавирус, проводят медицинские осмотры и оказывают психологическую помощь. В скором времени беженцев поставят на миграционный учет. В ближайшее время будет составлен список предметов первой необходимости, - уточнили в мэрии Курска.

Как сообщала ранее КП, социальные службы оформляют единоразовые выплаты по 10 тысяч рублей и пластиковые карты для прибывших.