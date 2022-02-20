В Курск прибыл поезд с беженцами

По предварительным данным Курская область примет до полутора тысяч беженцев из ДНР и ЛНР Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курск прибыл поезд, который доставил беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в администрации региона.

- На нем приехали около тысячи человек, из них – 200 детей-сирот. Их разместят в школе-интернате № 4 Курска, Клюквинской и Дмитриевской школах-интернатах, - сообщил источник. - Детей сопровождали и встречали курские медики. На входе проверяли температуру дистанционными тепловизорами. У одного ребенка повышенная температура, ему оказывают необходимую помощь.

Всего в регионе развернуто 20 пунктов временного размещения. Они находятся в санаториях, гостиницах, детских оздоровительных лагерях и других социальных объектах.

Документы о введении ЧС в связи с прибытием беженцев в регион подготовлены. В ближайшее время, 20 февраля, они будут подписаны губернатором Курской области Романом Старовойтом.

Также в регионе сформирован оперативный штаб в связи с принятием беженцев из Донбасса.

Ранее КП сообщала, что никаких последствий для рядовых граждан региона не будет. Режим ЧС вводится для облегчения мобилизации служб, задействованных в приеме и размещении беженцев с ЛНР и ДНР. А также для обеспечения им комфортных бытовых условий в максимально короткие сроки.