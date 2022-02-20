В Курской области вводят режим ЧС из-за приезда беженцев с Донбасса

Воронеж уже встретил беженцев с Донбасса, теперь очередь Курска. Фото с сайта ГУ МЧС России. Фото: другой источник.

В Курской области с воскресенья, 20 февраля, вводят режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за приезда беженцев с Донбасса, сообщили в федеральном ГУ МЧС. Никаких последствий для рядовых граждан региона не будет. Режим ЧС вводится для облегчения мобилизации служб, задействованных в приеме и размещении беженцев с ЛНР и ДНР. А также для обеспечения им комфортных бытовых условий в максимально короткие сроки.

Напомним, в тот же день режим ЧС ввел и губернатор соседней Воронежской области Александр Гусев. В этот регион 20 февраля приехали около двух тысяч беженцев с Донбасса. Недавно в Воронеж приехал третий поезд с людьми из ЛНР и ДНР. 537 человек останутся там, остальные (их чуть меньше) отправятся дальше в Курск.

Напомним, 17 февраля в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины обострилась, участились обстрелы со стороны армии Незалежной. Поэтому 18 февраля началась эвакуация в Россию женщин, детей и пожилых людей.