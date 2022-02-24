Сергей Силичев: «Бережливое производство – это будущее предприятий»

Сергей Васильевич Силичев: «Мы работаем для повышения конкурентоспособности российских товаров и услуг. Развиваем культуру «бережливого производства»

Министерством экономического развития во исполнение майского указа президента №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработан национальный проект «Производительность труда», конечная цель которого - обеспечить темп ежегодного роста производительности труда на 5% в базовых несырьевых отраслях экономики. Вовлечь в проект более шести тысяч предприятий, обучить инструментам бережливого производства порядка 80 тысяч сотрудников.

О первых результатах реализации нацпроекта и внедрении «бережливого производства» на предприятиях региона рассказал директор АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области» Сергей Силичев

– Сергей Васильевич, проект, реализацией которого вы занимаетесь, ставит перед предприятиями серьезные, амбициозные цели. В связи с этим первый вопрос от рядового обывателя: насколько это актуально сегодня?

– Я назову вам цифры, а выводы делайте сами. Сравнительный анализ, проведенный Министерством экономического развития Российской Федерации в 2017 году показал, что Россия занимает пятнадцатое место среди развивающихся стран по такому важному показателю, как производительность труда, с показателем 26,5 доллара в час на одного человека и в списке находится, увы, между Чили и Мексикой. Для сравнения: в Германии один человек за час работы производит продукции на 70,5 доллара. При этом немцы работают 35 часов в неделю, а россияне – 40. Иными словами, работаем мы много, но, к сожалению, менее эффективно по сравнению с развитыми странами мира. Чтобы наша страна наконец-то вошла в число лучших экономик мира, жизненно необходимо сделать качественный рывок.

Дабы исправить ситуацию в этой сфере, и был разработан национальный проект «Производительность труда». В его состав входят два Федеральных проекта: «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда». Оператором проекта «Адресная поддержка…» на федеральном уровне является Федеральный центр компетенций, который возглавляет Николай Иосифович Соломон, а на уровне субъектов полномочия переданы региональным центрам. В нашем регионе курирует работу комитет по экономике и развитию Курской области во главе с Левоном Григорьевичем Осиповым, который является руководителем региональных проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда».

Роль нацпроекта котируется на самом высоком уровне. Вот, что отметил на совещании в середине января 2022г Министр экономического развития Максим Решетников:

- Нацпроект набрал хорошие темпы по охвату и показывает достойные результаты. Он реализуется 4 года, в нем участвует 71 регион, более 3000 предприятий. Первые 1300 (42%) компаний уже отработали проекты с ФЦК И РЦК, внедрены методы бережливого производства. В результате увеличена добавленная стоимость на 71 млрд, прирост производительности труда составил 12%, а фонд оплаты труда вырос на 11%;

- В восемнадцатом году запущенный, своевременный, необходимый. Отработаны механизмы, методики, региональные команды. Три тысячи предприятий почувствовали вкус, формируется производственная культура;

- Мероприятия нацпроекта позволяют достаточно быстро получить нужные результаты без крупных финансовых вложений. С точки зрения влияния на экономику - это один из стратегических проектов, имеющих в долгосрочном плане мощные эффекты для развития отраслей и компаний.

– Звучит убедительно. Тогда расскажите читателем более подробно о самом проекте.

– Запланировано поэтапное включение в реализацию нацпроекта всех 85 регионов страны, Курская область приступила к этой работе в 2020 году.

Подчеркну, что участие в реализации нацпроекта бесплатное. Для участников нацпроекта действуют следующие меры поддержки:

- Обучение руководителей предприятий по программе «Лидеры производительности»;

- Помощь в выходе на экспорт;

Займы по программе «Повышение производительности труда» от Фонда развития промышленности в размере от 50 до 300 млн рублей сроком до 5 лет и под 1% годовых;

- Налоговые преференции для предприятий обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства;

- Предоставление инвестиционного налогового вычета 90% на инвестиции в основные средства;

- Установление налоговой ставки «0» по налогу на имущество на 3-5 лет в зависимости от объема инвестиций;

- Цифровая экосистема производительности. Доступ к цифровым сервисам, увеличение уровня цифровой зрелости и зрелости бизнес-процессов путем удаленной диагностики, предоставления аналитических данных о рынках, обучению, стимулированию кооперации;

- Помощь в преодолении административных барьеров;

- Нефинансовые меры поддержки (поддержка предприятий в формировании корпоративной культуры, рейтинг наставничества и пр.);

- Профессиональная переподготовка и аудит рабочих мест, возрождение движения рационализаторов при поддержке специалистов WorldSkills.

Критериев отбора для участия в проекте несколько:

- Предприятия несырьевой отрасли (перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля);

- Объем годовой выручки – от 400 миллионов рублей;

- Доля резидентов иностранных государств в их уставном капитале не должна превышать 50 процентов, иными словами, приоритет отдан отечественным производителям.

– На сегодня РЦК Курской области в числе тех, кто успешно прошел сертификацию. Что Вы можете сказать о первых результатах реализации проекта на предприятиях-участниках?

–В нашем регионе участниками нацпроекта стали уже 24 предприятия. Курская область по результатам 2020 года вошла в среднюю зону рейтинга, что говорит о выполнении целей нацпроекта. В минувшем году его эффективно реализовали на 10 предприятиях региона (4 предприятия под управлением экспертов ФЦК, 6 предприятий под управлением экспертов РЦК). По итогам завершенных проектов в области достигнуты следующие показатели: среднее снижение времени протекания процессов на 32%; среднее увеличение выработки на 10%; среднее снижение незавершённого производства на 43%. Лидеры среди предприятий региона показали следующие результаты: увеличение роста выработки на 400%, сокращение незавершенного производства на 78%, а время протекания процессов на 68%.

Имеется положительная статистика по хозяйствующим субъектам РФ, задействованным в реализации нацпроекта: на предприятиях на 46% увеличилась производительность труда, на 34% уменьшилось время производственного цикла, на 36% снижены запасы незавершенного производства.

Что касается работы в текущем году, то в реализации мероприятий нацпроекта при поддержке РЦК примут участие 6 предприятий Курской области. Уже заключены соглашения с ООО «Технология» и ООО «Курский Молочный Завод». Продолжается работа экспертов ФЦК с группой железногорских компаний «ГОТЭК» (АО «ГОТЭК», АО «ГОТЭК-ПРИНТ», АО «ГОТЭК-ПОЛИПАК», ООО «ГОТЭК-ЦПУ»),ГК «Агропромкомплектация», АО «РУДОАВТОМАТИКА имени В.В. Сафошина», ООО АПК «Красная поляна». Команда нашего центра и ФЦК открыта для всех, мы рады делится знаниями и опытом с каждым предприятием, которое обратится к нам за помощью.

– Можете пояснить, как происходит обучение инструментам бережливого производства и их внедрение на конкретных предприятиях?

– Основам бережливого производства на подготовительном этапе проекта участники рабочих групп обучаются под наставничеством тренера ФЦК или РЦК. Навыки оттачиваются по ходу проекта на самом предприятии.

Надо отметить, что при Региональном центре компетенций создана «Фабрика процессов», где участники получают практический опыт применения инструментов бережливого производства в реальном производственном процессе. Они воочию видят, как предложенные ими улучшения влияют на выполнение производственного плана и экономические показатели. Это своего рода форма деловой игры: участники собирают прототип промышленного изделия, моделируют сборочные процессы. К данному моменту на Фабрике процессов уже обучились 485 сотрудников из 12 предприятий.

Подчеркну: потери существуют не только в производстве, в офисных процессах они также имеются в значительных количествах. Мы проводим обучение по выявлению и устранению потерь в информационных потоках. Применение инструментов бережливого производства в офисе происходит по тому же алгоритму, что и непосредственно на производстве.

Внедрение же теоретически отработанных методик производится на эталонных участках предприятий, после чего анализируются результаты.

Мы работаем по трём направлениям: сокращение времени протекания производственного процесса, увеличение выработки и сокращение незавершенного производства. Все они универсальны для любого предприятия. При необходимости выбираем дополнительные критерии, которые актуальны для данного предприятия.

Самый простой пример. Сотрудник приходит на рабочее место к определенному часу. И вместо того, чтобы начать заниматься делом, ждет, когда с производственного совещания вернется мастер и выдаст ему задание. Потом будет получать на складе материал, затем настраивать станок. Еще два-три перекура. А тут и обеденный перерыв подоспел. Время безвозвратно теряется. Кому-то такая картина может показаться преувеличенной, и тем не менее такие случае по стране есть.

– Работник, который привык к такому времяпрепровождению на предприятии (солдат спит – служба идет), вам спасибо не скажет. К тому же он вообще может завтра оказаться за воротами.

– Мы никогда не рекомендуем сокращать персонал. На сегодняшний момент персонал – это первый ресурс на всех предприятиях. Квалифицированных кадров катастрофически не хватает. Мы обеими руками «за», чтобы люди остались на предприятии. И если где-то высвобождается определенная операция, то предлагаем руководителям перепрофилировать работников и найти им другое применение. Либо по освоению нового продукта, либо по расшивке узких мест.

Кроме того, большое внимание уделяем организации рабочего места сотрудника. Инструмент 5 С направлен на создание безопасного и эффективного рабочего места, с тем чтобы человеку было удобно работать. Анализируем, как можно оснастить рабочее место средствами малой механизации и автоматизации. И это, действительно, работает.

Фабрика процессов - это учебно-производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства

– Еще один неудобный вопрос. Не означает ли бережливое производство, что предприятие будет экономить на всем – на зарплате работников, на обустройстве рабочих мест?

–Ни в коем случае. На любом предприятии, независимо от его специфики действует цепочка «сырье – производство – склад готовой продукции». И в ней всегда есть потери. Это перепроизводство продукции, брак, ожидание (потеря времени), запасы (например, сырья, у которого может истечь срок годности), излишняя транспортировка и излишнее перемещение персонала (они влекут дополнительные расходы), а также излишняя обработка исходного материала, которая приводит к увеличению отходов. Особое значение имеет неиспользованный человеческий потенциал: рационализаторские предложения сотрудников, направленные на повышение качества продукции или совершенствование производственного процесса.

Только оптимизировав все этапы названной мною цепочки, сведя к минимуму возможные потери, можно говорить о действительно бережливом производстве.

– Ни для кого не секрет, что в эпоху рыночных отношений основная задача предприятий – получение прибыли. Каким образом предлагаете ее увеличить?

– Существует два способа: увеличение цены и снижение себестоимости продукции. В сфере, где существует большая конкуренция, повышение цены должного эффекта не даст. Отсюда вывод – работать над устранением потерь.

Я называл усредненные показатели по стране, но не могу не назвать наше курское предприятие, ставшее одним из лидеров в России – это компания ООО «Совтест-АТЕ», где показатели роста выработки на одного человека составили 400 (!) процентов. И все это за счет внедрения инструментов бережливого производства.

Хорошие показатели достигнуты и на ООО «ПК «Агропродукт» – 53% рост выработки.

Хотелось бы отметить Курский электроаппаратный завод, который был одним из первых участников нацпроекта. «Зерно» производственной системы, построенной на бережливом производстве, дало свои всходы. И сегодня на предприятие, которое является эталонным, приходят на экскурсии новые участники нашего проекта. Сейчас ведется работа по получению АО «КЭАЗ» статуса модельного предприятия.

Руководство некоторых предприятий сомневается-стоит ли проводить обучение в период пандемии. Отмечу, что наша методика как раз и направлена на то, чтобы в трудные времена для бизнеса предложить решения для повышения эффективности. В Курской области, как отмечают эксперты, хороший результат получен на всех предприятиях-участниках. Даже из пандемии они вышли с меньшими потерями и быстрее восстановились. Бережливое производство – это будущее предприятий.

Приглашаем предприятия Курской области к участию в национальном проекте «Производительность труда». Для курских предприятий есть два пути попасть в программу – зарегистрироваться на платформе производительность.рф или обратиться в Региональный центр компетенции в сфере производительности труда Курской области www.rck46.ru, тел. (4712) 250-501).

Мнение участников проекта

Одними из первых, с июня 2020года, включились в реализацию нацпроекта «Производительность труда» предприятия группы компаний «ГОТЭК».

Александр Ступаков, заместитель генерального директора-операционный директор ГП «ГОТЭК»:

- Мы изначально были заинтересованы в этом проекте на территории Курской области, т.к. предприятия нашей группы уже вошли в данный проект в Тульской и Ленинградской областях. Для меня этот проект не столько про производительность, сколько про изменение культуры и развитие людей. Достигнутые результаты в области базовых показателей роста производительности на пилотных участках в интервале 10-35%, добавили уверенности лидерам и участникам команд в новые инструменты работы. Переданные управленческие практики ФЦК были адаптированы нашей командой с учетом нашей структуры процессов, и сейчас мы их используем в регулярной операционной деятельности. Текущий 2022 год пройдет под знаком тиражирования полученного опыта на другие участки и освоения новых инструментов оптимизации, в т.ч. цифровизации процессов.

***

Курский электроаппаратный завод участвует в национальном проекте «Производительность труда» с осени 2020-го. Были поставлены задачи: на 30% повысить производительность до 2024 года, расширить присутствие на рынке и стать образцовой площадкой для обучения специалистов предприятий нашего региона.

Дмитрий Коробка, директор по производству АО «КЭАЗ»:

- Квалифицированная помощь экспертов и поддержка государства даёт возможность крупным отечественным предприятиям повысить производительность труда, качество продукции и расширить сегмент на рынке. Мы и раньше использовали инструменты бережливого производства, а под руководством опытных экспертов из федерального и регионального центров компетенций в сфере производительности труда вышли на новый уровень.

Есть такое хорошее выражение: учитель воспитай ученика, чтобы было потом у кого учиться. У нас на производстве три внутренних тренера, которые за время участия в проекте обучили основам бережливого производства 600 человек.

Мы научились методологии на пилотном потоке и подготовили фундамент в виде обучения персонала для дальнейшей успешной мультипликации этого результата.

Если говорить о преференциях, полученных от участия в проекте, то они ощутимы и зримы. Экономия средств и льготное кредитование.

***

На старейшем предприятии региона АО «Геомаш» проект реализуется с октября 2020 года.

Олег Каменев, заместитель генерального директора по производственной системе и качеству:

- Сначала был этап диагностики и планирования. Эксперты Федерального центра компетенций анализировали производство, делились лучшими практиками и объясняли, как оптимизировать процесс. Задача региональных экспертов- обучить сотрудников компании на Фабрике процессов, показать, как найти резервы для сокращения потерь, повысить эффективность труда и загрузку персонала и как снизить скорость протекания производственных процессов. Порядка 80 процентов сотрудников прошли такое обучения.

Результаты проекта впечатляют. По некоторым пунктам удалось даже превысить план. Выработка на одного рабочего увеличилась, удалось снизить уровень брака.

Особо хотелось сказать о системе складирования. Эксперты предложили организовать ее по принципу супермаркетов, что мы и сделали. Вы не поверите, но эти преобразования в разы увеличили производительность труда. Рабочие места высвободились, а сотрудники получили возможность применить свои знания и опыт на других участках производства.

***

Предприятие «Вагонмаш» присоединилось к реализации нацпроекта «Производительность труда» в ноябре 2020г .Работа в рамках нацпроекта рассчитана на 3 года. За этот период на предприятии планируют повысить производительность труда на 30%. Сэкономленные деньги будут направлены на развитие производства и увеличение зарплаты работникам.

Сергей Чумаков, заместитель директора по производству ООО «Вагонмаш»:

- Пилотным участком реализации проекта нами был выбран цех изготовления пружин. Далее эту практику мы применим и в других цехах. Благодаря Центру компетенций наши сотрудники прошли специальное обучение. К нам приезжали тренеры ФЦК, они обучили двух внутренних тренеров. Есть текущие улучшения. Мы получили новый взгляд на свое производство, наметили будущий рост производительности труда.

Беседовали Александра Черных

Валентина Васильева