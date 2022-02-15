Липецкие автоинспекторы проверяют пассажирский транспорт

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Автоинспекторы сегодня и завтра проводят на дорогах Липецкой области сплошные проверки пассажирского транспорта на межрегиональных, междугородных и местных маршрутах. Об этом сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Проверки идут, в том числе с использованием измерительных приборов, полученных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автодороги». Они позволяют контролировать выбросы выхлопных газов, измерять люфт рулевого колеса и длину тормозного пути автомобилей и автобусов, параметры света фар.

Основное внимание сотрудники ГИБДД направляют на техническое состояние транспорта, его эксплуатацию с внесенными в конструкцию изменениями без согласования с Госавтоинспекцией, а также наличие у водителей автобусов документов, необходимых для участия в дорожном движении. Факты осуществления посадки и высадки пассажиров вне остановочных пунктов будут зафиксированы с помощью фотосъемки. К нарушителям будут предприняты меры административного воздействия.

«Повышение уровня безопасности на дорогах, предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП является общей задачей, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.